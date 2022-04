Zuppa di cozze rossa: la classica Napoletana con l’ingrediente davvero speciale

Oggi è il famoso giovedì Santo e in tavola, soprattutto a Napoli, la protagonista è sicuramente la zuppa di cozze.

Chi ha detto che per mangiare la zuppa di cozze bisogna andare per forza al ristorante? È molto più bello condividerla a casa, in famiglia e magari divertirsi anche a prepararla insieme evitando la folla nei locali o il rischio di non mangiarla come si desidererebbe.

Quindi, ho deciso di darvi qualche consiglio per una zuppa di cozze semplice, fatta in casa ma con un ingrediente speciale che non può assolutamente mancare: l’olio forte, il cosiddetto “o rruss” fatto in casa dalla mia mamma. Per prepararlo vi basta pochissimo tempo e altrettanti pochi ingredienti, eccoli di seguito:

Ingredienti della Zuppa di cozze rossa

500 gr di concentrato di pomodoro e peperoncino forte (trovabile in salumeria o norcineria)

mezzo litro di olio extravergine

1 spicchio di aglio

Mettere l’olio e l’aglio in un pentolino per far rosolare. Successivamente, versare il concentrato e girare continuamente fino ad ebollizione. Una volta bollito tutto il contenuto del pentolino, far cuocere altri 15 minuti sempre girando. Una volta pronto, farlo raffreddare e filtrarlo con un colino in un barattolo di vetro e metterlo in frigo.

Pronto il nostro olio forte, è ora di lessare le cozze e preparare in un pentolino del brodo con acqua, olio forte (preparato in precedenza), aglio, prezzemolo q.b. e sale. Far bollire 15 minuti e al momento della cena bagnare le friselle nel brodo e aggiungere sopra olio forte in quantità.

Ecco pronta una zuppa di cozze semplice ma gustosa ! Buon giovedì santo.

Per le cozze rimanenti potete conservarle in frigo e gustarle con olio, limone e sale.

