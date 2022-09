zuppa-di-lenticchie-all’aquilana,-l’antica-ricetta-abruzzese che-fa-diventare-le-lenticchie-super-golose-col-trucco-della-salsiccia

Zuppa di Lenticchie all’Aquilana, l’antica ricetta abruzzese che si può gustare quando inizia a fare più freschetto nella tipiche giornate autunnali di fine settembre, inizio ottobre. Il segreto di questa ricetta è sia nel modo in cui si prepara il brodo di lenticchie sia dall’aggiunta della salsiccia rosolata. Un abbinamento davvero goloso che renderà le nostre lenticchie davvero speciali.

Zuppa di Lenticchie all’Aquilana, Ingredienti Per 4 persone:

200 gr di Lenticchie

1 Cipolla

1 Carota

2 Salsicce

1 spicchio d’aglio

2 rametti di Rosmarino

Olio extravergine di Oliva q.b

Sale q.b

Zuppa di Lenticchie all’Aquilana, Procedimento

Per preparare la nostra Zuppa di Lenticchie all’Aquilana bisogna per prima cosa preparate un brodo di lenticchie. Quindi prendete un tegame capiente e metteteci dentro le lenticchie e due volte il volume di acqua. Sempre a freddo aggiungete anche una carota sbucciata e una cipolla anch’essa privata della buccia e tagliate a pezzettini. Mettete il tegame sul fuoco e aspettate che bolla, quindi coprite con un coperchio e lasciate in cottura a fiamma medio bassa per un’altra mezz’oretta buona.

Mentre le lenticchie cuociono, prendete la salsiccia, spellatela e con la carne all’interno delle budella formate delle piccole polpette, devono essere abbastanza piccole circa le dimensioni di una oliva. Fatto ciò in una padella antiaderente versate un filo d’olio extravergine di oliva e mettete sul fuoco. Quindi rosolate le polpettine di salsiccia facendole rotolare di continuo nella padella muovendola di tanto in tanto in modo che si cuociano uniformemente. Quindi spegnete.

Quando il brodo di lenticchie sarà pronto e le lenticchie ben cotte procediamo prendendo un altro tegame capiente ( ancora meglio se di terracotta) e facciamo rosolare uno spicchio d’aglio sbucciato e schiacciato e i rametti di rosmarino in abbonante olio extra vergine di oliva. Lasciate il tutto a rosolare per cinque minuti circa. Quando l’aglio sarà dorato toglietelo dal tegame e versate invece le lenticchie con il brodo.

Continuate quindi la cottura finché il brodo delle lenticchie non si sarà un po’ ristretto, questo dipende molto dal gusto personale, se vi piace più brodoso lasciatelo poco in cottura se vi piace più denso fatelo cuocere di più. Infine aggiungete anche le polpettine di salsiccia, e lasciate insaporire a fuoco medio per 3/4 minuti circa. La nostra zuppa di lenticchie all’aquilana è pronta. Impiattate e servite bella calda con l’aggiunta a piacere di qualche crostino di pane. Buon appetito!

