zuppa-inglese-al-rum,-il-dolce-al-cucchiaio-goloso-e-profumato,-perfetto-per-la-mamma!

La zuppa inglese è uno dei dolci al cucchiaio più diffusi nel nostro Paese, un dolce italianissimo, tipico della cucina tradizionale dell’Emilia Romagna;

un dolce famoso, che compare già alla fine dell’Ottocento nel famoso ricettario di Pellegrino Artusi: ricetta n.675.

Consiste in una torta morbida, molto inzuppata ed alcolica, a base di pan di Spagna, imbevuto di alchermes, strati di crema pasticcera, e di crema al cioccolato: un dolce solo per i grandi, come la mamma!

Una ricetta che, come sempre, varia in regione, casa e famiglia, come la sostituzione di pan di spagna con savoiardi, dell’alchermes con il più prestigioso rum, della crema pasticcera con la crema allo zabaione, ed è quella che proponiamo.

Come resistere?

Prendete gli ingredienti ed iniziate a preparare la nostra zuppa inglese al rum, anche nella versione senza glutine, sostituendo la farina con fecola di patate, in pari dosi.

Zuppa inglese al rum

Ingredienti

una torta di pan di Spagna nella dose da 5 uova

200 g di rum

100 g di sciroppo di zucchero o di latte o di marsala

crema allo zabaione nella dose da 6 uova

crema pasticcera al cioccolato nella dose da 4 uova

ciliegine candite o sottospirito per decorare

Procedimento

In un contenitore mischiate il rum con lo sciroppo o latte.

Rivestite la tortiera con la pellicola trasparente;

tagliate il pan di spagna in tre dischi, e ricomponete gli strati di torta:

inserite il disco di base ed imbibitelo con 100 g di miscela al rum;

versate e livellate metà della crema pasticcera al cioccolato

inserite il disco centrale ed imbibitelo completamente con 100 g di miscela al rum;

versate e livellate 2/3 della crema di zabaglione,

coprite con l’ultimo disco di pan di spagna ed imbibitelo con 100 g di miscela al rum.

Richiudete con pellicola alimentare e mettete in frigorifero per qualche ora, per fare compattare ed insaporire tutti gli elementi.

Sformate il dolce dalla tortiera, e giratelo sul vassoio di portata;

rivestite il bordo ed i fianchi della torta con la crema pasticcera al cioccolato, escluso un cerchio centrale della copertura;

riempire la parte centrale con la crema allo zabaglione, e formate dei ciuffi di crema;

decorate a piacere con ciliegine candite o sottospirito.

Pan di Spagna

5 uova

180 g di farina

150 g di zucchero

Montate a lungo le uova con lo zucchero, aggiungete poco alla volta la farina ed amalgamate mescolando delicatamente dal basso verso l’alto, per non smontare l’impasto.

Versate in una teglia imburrata e infarinata, o rivestita con carta forno;

cuocete in forno già caldo a 180° per mezz’ora, provando la cottura con uno stecchino.

Meglio prepararla il giorno prima.

Crema zabaione

150 g di zucchero

6 tuorli

150 g di marsala secco

un cucchiaio di farina

In un tegamino unite gli ingredienti a freddo, e montarli mentre cuociono con frusta a mano, velocemente;

quando la crema è addensata, toglietela dal tegame di cottura e lasciate raffreddare.

Crema al cioccolato amaro

400 g di latte

4 tuorli

80 g di zucchero

40 g di farina

40 g di cacao amaro in polvere

100 g di cioccolato fondente

un cucchiaio di burro

In un tegame mescolate i tuorli con lo zucchero, aggiungete il cacao, la farina e mescolate;

versate il latte poco per volta, continuando a mescolare per evitare grumi.

Cuocete a fuoco basso, fino a che si addensa;

togliere dal fuoco, aggiungete il burro e il cioccolato fondente, che si scioglieranno con il calore della crema, e mescolate fino a che si forma una crema omogenea, lucida e soda.

