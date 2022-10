La Zuppa Paradiso: senza dosi e pronta in poco tempo. Ideale per le sere d’autunno e per delle cene veloci e golose. Vediamo quindi come si prepara

Ingredienti della Zuppa Paradiso

1 l di Brodo di Pollo

4 Uova

parmigiano reggiano

noce moscata

sale

pepe nero

scorza di limone

Preparazione della Zuppa Paradiso

La prima cosa da fare sarà quella di preparare il nostro brodo di pollo. C’è che chi lo fa facendo bollire solo pezzi di pollo ( le parti grasse come sovracosce, ali, cosce) oppure chi aggiunge anche sedano, carote e cipolla, del sale e poi fa bollire tutto lentamente per quasi un’ora e mezza ma anche due ore in maniera che tutti i sapori possano tranquillamente commistionarsi tra di loro.

Dopo aver fatto il nostro brodo di pollo, prendiamo un colino a maglia stretta e filtriamo il brodo in maniera che lo stesso brodo sia liscio e senza pezzi di carne o verdura. Inseriamo il nostro brodo in una casseruola e facciamo riscaldare.

Prendiamo ora le nostre uova, rompiamole e mettiamole in un piatto o una bowl, quello che trovate insomma. Incorporiamo parmigiano e cominciamo a sbatterle. Aggiungiamo quindi la noce moscata, aggiungiamo il sale e il pepe nero macinato fresco. Ovviamente il formaggio lo dovrete aggiungere poco alla volta e non essere una crema. Il composto dovrà essere liquido ( non è una carbonara). Se gradite, se vi piace, potete aggiungete un po’ di scorza di limone grattugiata al composto di uova e formaggio per dare una sensazione di freschezza ( uova e brodo di pollo possono risultare pesanti).

Appena il brodo ( liscio) comincerà a bollire in pentola, a quel punto aggiungete le uova e con una frusta ( elettrica o a mano) sbattete. Il risultato sarà quello di un brodo con dei grumi dalla consistenza “nuvolosa” ( giochiamo un po’ con le parole”. Se gradite condite con pecorino o parmigiano e buon appetito.

Zuppa Paradiso di Benedetta: Si fa senza dosi ed è pronta in 10 minuti. L’idea Salva cena, Buonissima con i crostini di pane scritto su Più Ricette da Redazione.