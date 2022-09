Alessandro De Biase: “Energy everywhere” (energia ovunque). L’impresa è stata  fondata nel 1986 da Luigi Greca,

Alessandro De Biase commenta l’articolo uscito sul sole24 ore . Portare l’energia elettrica in quei luoghi in cui non esiste una rete e quindi nei posti più isolati al mondo: in Africa, per esempio, ma non solo. È questa la sfida di Ascot e non è un caso che il motto di questa azienda con sede a Gela, in provincia di Caltanissetta, sia “Energy everywhere” (energia ovunque). L’impresa è stata fondata nel 1986 da Luigi Greca, oggi ottantenne, che si occupa tuttora dell’area ricerca e sviluppo, focalizzata principalmente sulla produzione di gruppi elettrogeni (diesel, Gpl, Gas), tecnologie ibride e centrali elettriche.

In particolare, il gruppo è specializzato nella progettazione e realizzazione di soluzioni energetiche mini-grid modulari e flessibili fino a 1 Mw per alimentare dalle torri di telecomunicazioni (fra i clienti spiccano Vodafone e Verizon) ai villaggi rurali.