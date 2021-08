alessia-marcuzzi,-le-arriva-una-proposta-di-lavoro,-lei-la-rifiuta-e-…

Alessia Marcuzzi la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice televisiva, la quale dopo oltre 25 anni di duro lavoro in Mediaset ha deciso di lasciare l’azienda per la quale ha lavorato. Ma per quale motivo? La notizia sembra aver colto tutti di grande sorpresa, eppure Alessia è stata abbastanza chiara. Nessun problema con l’azienda, ma si è trattato semplicemente di un suo desiderio di voler dedicare più tempo alla sua famiglia e cambiare orizzonti.

Alessia Marcuzzi lascia Mediaset dopo oltre 25 anni di lavoro

Sul suo addio è intervenuto pure Piersilvio Berlusconi, sottolineando che anche per lui è stato sicuramente un duro colpo la decisione della conduttrice romana. Adesso però si è diffusa una notizia, secondo la quale Alessia potrebbe condurre un nuovo programma nel preserale su un’altra emittente televisiva, ma cosa c’è di vero?

Nuovo programma pre-serale per Alessia su La 7?

Alessia Marcuzzi sarebbe davvero pronta a debuttare su La 7 con un nuovo programma preserale? In realtà è questa la notizia che si è diffusa proprio in queste ultime ore, ma non sarebbe stata confermata. Si parla di un programma che dovrebbe andare in onda sulla rete di Urbano Cairo, un programma che dovrebbe andare nella fascia preserale. In realtà sembrerebbe che l’azienda abbia effettivamente chiesto ad Alessia di condurre questo programma, ma la Pinella avrebbe rifiutato l’offerta. Riguardo il futuro professionale di Alessia ci sarebbe però dell’altro, ovvero il fatto che la conduttrice possa essere in trattativa con Milly Carlucci per la partecipazione a Ballando con le stelle. Si è vociferato che la Pinella possa anche approdare al programma di ballo, soltanto come ballerina per una notte.

Ballando con le stelle e Festival di Sanremo, mistero sul futuro professionale di Alessia

Ma non è finita qui, visto che si è parlato di Alessia anche come protagonista della prossima edizione del Festival di Sanremo 2022. Alessia, quindi, potrebbe essere al fianco di Amadeus che ci accinge a condurre per il terzo anno consecutivo la manifestazione canora più importante d’Italia. Alessia potrebbe anche avere un futuro come autrice e produttrice. Insomma, di tutto e di più, ma intanto la nota conduttrice mantiene il massimo riserbo sul suo futuro professionale. Intanto si sta godendo qualche giorno di vacanza insieme alla sua famiglia, ovvero il marito Paolo Calabresi ed i suoi figli Tommaso e Mia.