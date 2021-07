can-yaman-felice:-“un-amore-italiano”,-il-retroscena-con-diletta-leotta

Can Yaman e Diletta Leotta e il tifo insieme per l’Italia: “Un amore italiano”

La storia tra Can Yaman e Diletta Leotta procede a gonfie vele. I due sono innamoratissimi e non hanno più timore di mostrarsi alla luce del sole. Sono lontani i tempi in cui si metteva costantemente in dubbio l’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman, che hanno messo a tacere tutte le voci. La coppia, anzi, fa sul serio. Infatti diverse indiscrezioni parlano dell’ipotesi che Can Yaman e Diletta Leotta si sposano e dai diretti interessati non è arrivata alcuna smentita. Nelle ultime settimane la coppia ha passato un periodo di vacanza in Turchia. Questa è stata l’occasione per Can Yaman di presentare Diletta Leotta alla propria famiglia. Nelle ultime ore la coppia ha seguito la partita dell’Italia insieme. Su Instagram, in uno scatto con la sua innamorata, Yaman ha scritto:

“Un amore italiano”.

Diletta Leotta e la dedica per Can Yaman: “Quelle notti magiche che uniscono”

Dopo diverse disavventure sembra che Diletta Leotta e Can Yaman siano riusciti a trovare un equilibrio social. La coppia inizialmente non viveva bene il clamore mediatico e aveva preferito tenersi lontana dai social. Questa riservatezza, però, è stata vista da molti come la prova che il loro amore fosse finto. Piano piano Can Yaman e Diletta Leotta hanno iniziato a mostrarsi, a pubblicare scatti e stories. Ad oggi i due non sono molto social, per quanto riguarda la loro vita privata. Ma a volte condividono dei frammenti di quotidianità per tenere aggiornati i fan sul loro amore. Nelle ultime ore, dopo aver guardato la partita con il fidanzato, Diletta Leotta (su cui si esprime un collega) si è mostrata insieme a lui. Sotto lo scatto la Leotta ha scritto:

“Quelle notti magiche che uniscono”.

Can Yaman, Mr Wrong si avvia alla conclusione: quali nuovi progetti per l’attore?

Mentre Can Yaman si gode l’amore con Diletta Leotta i fan si chiedono come procede dal punto di vista lavorativo. In Italia Mr Wrong (QUI le prossime anticipazioni) sta per concludersi. Ma quali sono i nuovi progetti dell’attore turco? L’unica certezza è la nuova serie tv della LuxVide, Sandokan, al fianco di Luca Argentero. Tuttavia quest’ultimo è impegnato sul set di Doc-Nelle tue mani. Probabilmente il set di Sandokan si aprirà nei primi mesi dell’autunno quando le riprese di Doc termineranno.

