ermal-meta,-bufera-dopo-un-suo-tweet:-“non-avete-capito-niente”

Il celebre cantautore innesca una polemica contro un suo collega dopo un messaggio social. Poi emerge la verità, va a finire così.

Per tutta la notte Ermal Meta non avrà fatto alto che porsi delle domande. Come è possibile che un suo spunto di riflessione sia stato così male interpretato?

Ermal Meta Foto dal web

Il cantautore, vincitore del Festival di Sanremo nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro, aveva condiviso con i propri ammiratori sui social una constatazione.

Da qui però è sorto qualcosa di più grosso – e di non corrispondente alla realtà – che lo ha coinvolto suo malgrado in una polemica. Qualcuno ha pensato che Ermal Meta stesse attaccando un suo giovane e noto collega, visto in televisione fino a poco tempo fa.

E, apriti cielo, da lì la situazione è generata molto presto, fino al punto da richiedere proprio ad Ermal di intervenire per fare chiarezza.

L’artista ha utilizzato modi chiari ma al tempo stesso decisi per spiegare come sostanzialmente in tanti avessero preso una cantonata in merito a quanto aveva affermato poco prima.

E tra questa moltitudine c’è anche una giornalista de “Il Fatto Quotidiano”, Claudia Rossi, che aveva realizzato un articolo in proposito, pensando che fosse in atto un episodio di “dissing” tra cantanti. Una cosa divenuta alquanto frequente da quando esistono i social.

È successo in pratica che Ermal Meta avesse espresso la propria ilarità all’inserimento dei riferimenti alla notte in molte delle canzoni che sono solite diventare hit prettamente estive.

“Tutta la notte” è il leitmotiv dei brani dell’estate…”balliamo per tutta la notte”, “amiamoci per tutta la notte”, “viviamo per tutta la notte”.

Foto screenshot

La polemica tra il cantante e la giornalista: “Tutto inventato”

Questo sottolinea un divertito Ermal, senza pensare che proprio “Tutta la notte” fosse per pura coincidenza anche un brano di successo di Sangiovanni, amatissimo volto reduce da “Amici 2021”.

Complimenti a @fattoquotidiano per aver fatto un’articolo su una cosa non vera. Bravi, tanti complimenti. 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/jpDliYl9Le — Ermal Meta (@MetaErmal) June 10, 2021

L’articolo della giornalista poggia su un fraintendimento di base, pensando che Meta si fosse scagliato contro il vicentino uscito fuori dall’Accademia di Maria De Filippi.

Invece non era così, e dopo ore ed ore di polemiche social ed anche di attacchi alla autrice di quell’articolo da parte di alcuni fans di Ermal, finalmente si è giunti alla verità.

Cara Claudia, non ti ho scatenato contro nessuno. Sei stata tu che hai iniziato un dialogo con me, con toni a tratti canzonatori. Anche il mio ruolo è pubblico e in quanto tale, articoli che affermano cose non vere rischiano di incitare all’odio. Buona giornata a te — Ermal Meta (@MetaErmal) June 11, 2021

Non c’era alcun intento denigratorio nel vincitore di Sanremo 2018, che anzi, ha sottolineato come reputi Sangiovanni dotato di grande talento.

La giornalista ha rettificato il proprio pezzo, anche se resta l’amarezza per alcuni attacchi subiti. Di contro però anche Ermal ha di che lagnarsi, ma l’importante è che tutto si sia sgonfiato.