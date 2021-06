Ilary Blasi senza freni “Vi svelo le mie difficoltà con Massimiliano Rosolino”

L’Isola dei famosi è terminata e Ilary Blasi, ora che è più distaccata dal programma e dalle emozioni della conduzione, fa un bilancio su come è andata.

Ilary Blasi conduceva da studio e Massimiliano Rosolino era l’inviato sull’isola e tante sono state le frecciate che la Blasi ha lanciato alla volta di Rosolino che ha sempre incassato con il sorriso sulle labbra.

Ilary Blasi su Massimiliano Rosolino

Ilary Blasi ha rilasciato un’intervista a Il Fatto Quotidiano, e ha parlato dell’isola ma anche di tante altre cose.

Di Massimiliano Rosolino ha detto: “Devo ammettere che all’inizio con lui ero un pochino in difficoltà, in particolar modo tra segnali e ritardi…Poi abbiamo iniziato a giocarci e a scherzarci. Così lui si è rilassato. E poi devo dire che il suo essere a volte così impacciato è diventato una sorta di vero e proprio marchio di fabbrica e punto di forza”.

Ilary Blasi della sua grande amica Silvia Toffanin dice: “Lei per me è un argomento scomodo”

Ilary Blasi e Silvia Toffanin sono amiche da tantissimi anni, dopo essersi conosciute nel programma di Gerry Scotti, Passaparola dove entrambe hanno mosso i loro primi passi.

Lì, condividendo molto ore, sono diventate grandi amiche e lo sono rimaste tutt’ora anche se le loro vite sono completamente diverse.

Ilary Blasi sempre nell’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano Magazine ha spiegato come mai, nonostante la grandissima amicizia che la lega a Silvia Toffanin lei non la nomini mai. La Blasi ha spiegato: “Stiamo crescendo insieme, è bello ma non è una cosa di cui parlo sempre … Perché sembra che uno voglia giocarsi questo rapporto tipo bonus. Lei scherzando mi dice che non parlo mai di lei nelle interviste. Non perché io non voglia ma sembra sempre un argomento un po’ ‘scomodo’. Se qualcuno allude ad altro me ne frego, tanto per i detrattori o lavoro perché sono la moglie di Totti o perché sono amica di Silvia“.

Poi ha voluto parlare anche di quello scontro molto violento con Fabrizio Corona e ha detto: “Se l’avessi detto a qualcuno non me l’avrebbero mai fatto fare. Avevo solo chiesto agli autori di poter dire delle cose, lui sosteneva che io avessi posto un veto sulla sua presenza invece era il contrario, io lo volevo fortemente. C’era scompiglio dietro le quinte, sono partite chiamate, mi facevano segno di chiudere ma in quel momento me ne sono fregata, ho usato un mezzo pubblico per un fine privato. Per me quello non era più il reality era la mia vita, era una cosa tra me e lui. Rimarrà nella storia, io da spettatrice mi sarei divertita”.