La Vita in Diretta, Alberto Matano fuori di sè “Mai …”

Quella andata in onda nella giornata di ieri, venerdì 10 dicembre 2021, è stata una puntata molto particolare de La vita in diretta. E più nello specifico una puntata caratterizzata da alcuni momenti di preoccupazione e di sconvolgimento dovuti al furto subito in diretta da una delle inviate della trasmissione. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Cosa è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Inviata derubata durante la puntata de La Vita In Diretta

Quella che doveva essere una normale e tranquilla puntata de La Vita in Diretta si è rivelata in realtà tutt’altro. Nello specifico l’inviata Filomena Leone avrebbe dovuto tenere un collegamento da un paese Veneto che negli ultimi giorni è finito al centro della cronaca e dell’attenzione mediatica per diverse rapine effettuate in ville. Dopo aver mandato il servizio tramite il quale è stato spiegato ai telespettatori cosa è accaduto nei giorni scorsi in questo paese ecco che il conduttore Alberto Matano, visibilmente preoccupato, ha raccontato ai telespettatori quanto accaduto alla sua inviata e all’operatore. “Ha lasciato la sua auto per fare il collegamento e mentre raccontiamo di rapine in villa sapete cosa è caduto? Che il vetro dell’auto è stato sfondato e lei ha perso tutto. Assurdo, raccontava delle rapine in ville e lei ha subito un furto”, sono state queste nello specifico le parole espresse dal conduttore.

Alberto Matano sconvolto per quanto successo all’inviata

Il presentatore de La Vita In Diretta non ha assolutamente nascosto la sua preoccupazione e il suo sconvolgimento per quanto accaduto. Alberto Matano rivolgendosi ai telespettatori ha infatti voluto precisare che in nessuna delle tre stagioni del programma da lui condotte è mai successo che un inviata venisse derubata un attimo prima di andare in onda.

L’intervento dell’inviata Filomena Leone

Dopo aver spiegato ai telespettatori quanto accaduto Alberto Matano si è subito messo in contatto con Filomena Leone chiedendole prima di tutto se stesse bene. L’inviata vittima del furto rivolgendosi al presentatore e ai telespettatori ha raccontato “Un grande spavento, come puoi immaginare ci hanno rotto il finestrino della macchina, hanno rubato tutto borse computer e quant’altro adesso sono arrivati i carabinieri”. A questo punto Alberto Matano ha concluso cercando di tranquillizzare tutti e precisando che l’importante è che lei stia bene. “Mi sono preoccupato quando mi hanno detto che c’era un problema e che non eri in onda tranquillizziamo la tua famiglia dopo il momento di tensione e shock”, queste le sue parole.