“Una donna è donna anche senza figli”, Karina Cascella risponde alla domanda sulla gravidanza

Due domande di troppo su Instagram e Karina Cascella, celebre volto di Uomini e Donne, perde le staffe con i fan e chi le chiede sempre la stessa cosa. Ne segue un lungo sfogo in cui dice la sua e dove prova a spiegare quale linea una persona non dovrebbe mai valicare. “Ti piacerebbe avere altri figli?” e “Sei incinta?“, le due domande dei follower che hanno provocato la reazione dell’influencer 41enne, originaria di Aversa e madre di Ginevra (la figlia avuta con Salvatore Angelucci).

Karina Cascella e le domande dei fan sulla maternità

Cascella è molto social, lo conferma il suo profilo Instagram e i tanti utenti che la seguono (oltre 1 milione di follower). E in quanto influencer spesso risponde alle curiosità delle persone con il classico strumento del “Fammi una domanda“. Così è stato ieri, dove tra i quesiti, uno ha catturato la sua attenzione: “Ti piacerebbe avere altri figli?” La risposta di Karina è stata alquanto seccata: “Questa è una di quelle domande che sta per essere bannata“. Dopo aver sottolineato che lei ha più volte risposto al quesito ha aggiunto: “Se posso darvi un consiglio, non credo che siano domande da fare, amici o non, perché qualcuno di problemi potrebbe averne invece e non è il massimo“. Dopo poco un altro quesito – “Sei incinta?” – diventa l’occasione per ribadire e argomentare il concetto:

Voi non avete idea di quante volte ci siano queste domande. Delle volte ci passo su, altre volte penso sia giusto ribadire con forza certe cose. Io una figlia ce l’ho e ho avuto la grande fortuna di diventare madre, ma non è sempre così. Non si fanno certe domande. Perché non possiamo sapere chi abbiamo di fronte. È insensibilità e ignoranza. Non dovete per forza chiedere certe cose come steste chiedendo che gusto di gelato preferisce quella persona. Abbiate la compiacenza di tacere delle volte davvero.

Lo sfogo di Karina Cascella alle domande dei fan

Non soddisfatta, Karina ha condiviso una serie di stories in cui ha argomentato le risposte date in precedenza: “Scriverò ciò che penso in merito all’insensibilità e ignoranza di certe domande o affermazioni“, ha scritto Cascella in una story. L’opinionista ha rivelato: “Mi è stato scritto in un messaggio privato che è lecito che qualcuno mi chieda di una gravidanza in corso o futura perché sono un personaggio pubblico e la curiosità ci sta. Io invece sono fermamente convinta che certe domande non dovrebbero porle neanche gli amici, i parenti, nessuno”. Perché esistono diverse ragioni per cui quella donna o quella coppia non ha avuto o non ha intenzione di avere dei figli. Ecco le parole dell’influencer ai fan:

Quelle coppie a cui persone stupide e ignoranti chiedono quando arrivi un bimbo, magari stanno passando le pene dell’inferno fisicamente e psicologicamente, magari, lo stanno cercando da tempo, fanno cure e ogni mese quella donna piange e si dispera, perché non può realizzare il suo sogno di essere madre. La vostra domanda quando vi vedete per cena o ad un aperitivo, le arriva dritta come una pugnalata al cuore. Certe domande, amici, parenti, conoscenti, tenetevele per voi. La vostra stupida curiosità ferisce in quel momento, sia chi vuole e non può, sia chi non vuole diventare genitore e basta.

in foto: Karina Cascella ospite di Barbara D’Urso

Per quanto riguarda il voler tutelare la sua vita privata, nonostante sia un personaggio pubblico, il volto del programma del daytime di Maria De Filippi ha detto:

Trovo assurdo che delle persone pensino che io debba rispondere a domande così private così, senza un minimo di riservatezza. Io parlo spesso dei miei valori, dei miei sentimenti di ciò in cui credo e in cui spero. Ma con un limite a tutto. Certi argomenti non possono essere affrontati e spiattellati così alla mercé di tutti. Io non sono fatta così e ne vado fiera. Cercate di essere migliori di così.

Il messaggio dell’opinionista ai follower

Dopo aver spiegato i motivi del suo fastidio verso la domanda, Cascella ha scritto un messaggio rivolto ai follower in cui ha rivelato cosa significa secondo lei essere donna: “Si è donna anche senza un figlio. Una famiglia è tale anche senza un figlio. La famiglia è famiglia ed è composta da chi ci scegliamo noi. Un bambino è felice anche se non arriva un fratellino. Pensate a chi soffre, a chi combatte, a chi il coraggio di provare ad essere felice e smettere di vivere come se la vita fosse di un colore unico per tutti”.