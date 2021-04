uomini-e-donne,-programma-a-rischio-nella-prossima-stagione,-la-scelta-di-maria-de-filippi-che-sconvolge-tutti

Uomini e Donne è un successo senza tempo. Anno dopo anno il dating show conferma gli ascolti o addirittura li moltiplica. Impossibile trovare un programma che abbia il suo stesso fascino e che riesca a tenere incollati i telespettatori allo schermo in un orario difficile come quello del primo pomeriggio. Maria De Filippi ha indovinato il format vincente e lo porta avanti con regolarità e tenendo con se i principali personaggi di spicco. Nonostante questo, negli anni ha apportato vari cambiamenti e lo show sembra essere in continua evoluzione, come quando ha deciso di unire il trono over a quello classico.

Un tempo il trono over era inesistente, oggi i protagonisti più datati sono quelli che riscuotono maggior successo. Ma Uomini e Donne andrà ancora avanti? E come? Si sa che al termine di questa stagione il contratto di Maria De Filippi con la Mediaset scadrà. Per il momento ancora non è stato ufficializzato un rinnovo e tutti sono col fiato sospeso a vedere cosa accadrà. Soprattutto dopo le voci di un possibile passaggio della moglie di Maurizio Costanzo in Rai. Nel corso dell’ultimo anno infatti è stata molto spesso ospite della concorrenza, sollevando anche delle polemiche.

Non sappiamo ancora con certezza se Maria De Filippi firmerà il nuovo contratto con Mediaset. Se questo, come tutti ci auguriamo, dovesse accadere, siamo sicuri che Uomini e Donne avrà il suo seguito e continuerà ad evolversi anno per anno. Impossibile abbandonare un format che le ha portato tanto successo. Insieme a lei, sempre presenti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, gli opinionisti senza peli sulla lingua che ne hanno viste di cotte e di crude, ma non perdono mai il loro entusiasmo nel commentare le avventure amorose dei principali personaggi del dating show.

Gianni Sperti mostra senza remore le sue simpatie. Dopo l’amicizia nata con Ida Platano, ha osservato con estremo piacere la storia d’amore nata tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, applaudendo con entusiasmo quando sono calati i petali di rosa. Con ancora più felicità ha accolto l’uscita da Uomini e Donne di Aurora, dama con cui non è mai andato d’accordo e che ha sempre accusato di falsità. E Tina Cipollari? La sua assenza durante le ultime puntate sta facendo molto preoccupare il pubblico, ma confidiamo nel fatto che sia solo temporanea.

Impossibile pensare a Uomini e Donne senza la famosa vamp. Così come senza la sua acerrima nemica, Gemma Galgani, in cerca dell’amore da ormai ben 11 anni. Ci sarà la 71enne nella prossima stagione? Se le cose per lei vanno avanti come nell’ultimo periodo sicuramente. Un rifiuto dopo l’altro, la donna sembra non riuscire a trovare un cavaliere che sia realmente interessato a lei e si sta lasciando andare sempre più spesso alle lacrime e all’insicurezza. La sua ricerca dell’amore non è affatto vicina a un lieto fine e con molta probabilità la dama si prepara al suo 12esimo anno nel dating show. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Uomini e Donne, Programma a rischio nella prossima stagione, La scelta di Maria De Filippi che sconvolge tutti proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.