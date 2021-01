allagamenti:-protezione-civile-del-comune,-nottata-di-lavoro-per-il-coc

Quotidiano d’informazione

Ammende e sanzioni amministrative per 7.600 euro 26/01/2021 08:50

Obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la loro pericolosità sociale 25/01/2021 15:12

Nei guai un ventiquattrenne originario della Costa d’Avorio 25/01/2021 15:05

La sala operativa Presenti il Sindaco e gli assessori: «Invito alla massima prudenza, piena attesa in 3 o 4 ore» dalla Redazione

martedì 26 gennaio 2021 – 10:47 Prosegue il monitoraggio della situazione legata alle esondazioni e agli allagamenti, in particolare in alcune aree della Piana Reatina, da parte delle squadre di Protezione Civile coordinate dal COC – Centro Operativo Comunale – rimasto aperto per tutta la notte. A seguire i lavori e gli interventi, per l’intera nottata e ancora questa mattina, il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, gli assessori comunali Onorina Domeniconi, Claudio Valentini e Daniele Sinibaldi, il consigliere comunale Matteo Carrozzoni e il consigliere provinciale Maurizio Ramacogi. Attualmente, è ancora il livello dei fiumi ad essere monitorato con l’attesa di un ulteriore rialzo in conseguenza del rilascio della diga del Turano. Secondo le stime comunicate al Comune di Rieti la piena è attesa nel giro di 3 o 4 ore. Si rinnova l’invito alla massima prudenza a tutti i cittadini, in particolar modo ai residenti nelle zone a ridosso del fiume Turano, tra le quali la zona Annonaria, via Votone, Via Velinia, Via Pantane, via Capannelle. Si ricorda che le competenti Autorità hanno disposto, in via precauzionale, la chiusura del Ponte sulla via Tancia. Per ogni informazione il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile risponde ai numeri 0746287285 e 0746287215. L’Amministrazione comunale ringrazia tutti i volontari di Protezione Civile e gli uomini e le donne dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine che stanno collaborando nel far fronte alla situazione. Aggiornamento delle ore 10…