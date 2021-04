Amici, riconoscete questa bimba? | Oggi protagonista indiscussa

Occhi assonnati e timidi, smorfia e posa da grande star, questa piccola bimba ritratta in foto è oggi la protagonista indiscussa del talent show di Maria De Filippi, Amici. Curiosi di sapere di chi si tratta?

Giulia Stabile e la sua risata contagiosa

Giulia Stabile è una delle allieve più famose e amate del talent show, Amici di Maria De Filippi. Sfida dopo sfida è riuscita a conquistare sia i professori sia tutto il pubblico italiano con il suo enorme talento e tecnica, sia con la sua risata contagiosa.

Grazie alla maestra Veronica Peparini è riuscita ad entrare nella scuola e conquistare l’ambito banco nella categoria Danza. Oggi dopo innumerevoli puntante e un percorso, fatto di alti e bassi, è giunta fino al serale insieme a tutti gli altri compagni. Il suo sguardo non è mai cambiato nel tempo, sempre molto vispo e con una mimica facciale molto espressiva. Il suo amore per la danza è nata quando non aveva neanche tre anni e come ha dichiarato lei stessa “Non sono nata con il talento ma con la passione sì”.

Giulia però non è sempre stata molto sicura di sé, infatti in molti daytime pomeridiani abbiamo assistito a dei crolli emotivi, che sono stati ascoltati dal ballerino professionista Simone e dai suoi due grandi compagni d’avventura Sangiovanni e Samuele.

Le insicurezze di Giulia

La ballerina in più occasioni si è lasciata andare a delle confessioni sul suo passato, che l’hanno segnata molto fino a chiudersi in se stessa. E’ stata vittima di bullismo a causa del suo aspetto, seppur immotivato data la sua bellezza, per quel sorriso considerato ‘brutto’. La ragazza infatti in uno dei suoi momenti di sconforto, ha detto: “A scuola mi hanno bullizzata, mi prendevano in giro, sia per l’aspetto fisico che per il carattere”.

Un giorno in sala prova ha addirittura confessato al ballerino professionista Simone quanto non riesca a vedersi bella e sensuale, provando vergogna e sentendosi ridicola: “Quando proviamo non mi guardo mai allo specchio. O lo faccio ad occhi chiusi o guardo da un’altra parte”. Grazie però all’aiuto di Sangiovanni, con cui ha un legame speciale, è riuscita a mettere da parte questa insicurezza e a sentirsi più sicura con il suo corpo, infatti il cantante con le sue parole è riuscito ad arrivare dritto al punto e a tranquillizzarla: “Imparerai a piacerti, a me piaci. Sei così carina, struccata ancora di più”.

Oggi però pare che la giovanissima sia più a suo agio e addirittura è una delle favorite per la vittoria al Serale, o almeno nella categoria Danza. Anche il suo amore con il rapper è cresciuto e i due sono sempre più vicini e più ‘intimi’. Durante le sfide in prima serata l’allievo di Zerbi sembra dedicarle tutti i suoi brani, come se le stesse facendo una serenata. Stasera, andrà in onda un’ altra avvincente puntata di Amici, chi lascerà stavolta la scuola più seguita d’Italia?

