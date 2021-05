Caos Matrimonio A Prima Vista. Andrea Ghiselli Ci Riprova Con L’ex Sposa. Lei Ha Lasciato Stefano. Fan Sotto Choc

Il web sta esplodendo in queste ore per alcuni rumors che riguardano due dei protagonisti di Matrimonio a prima vista più seguiti di sempre. I fan hanno scovato degli indizi che mostrerebbero come tra loro sia scoppiato l’amore, ma sarà davvero così? Se sei curioso di scoprire chi sono e cosa è accaduto leggi cosa abbiamo scovato sul web!

Matrimonio a prima vista Italia: è amore tra due ex protagonisti? Le vicende dei protagonisti di Matrimonio a prima vista, il reality che ormai spopola anche nel nostro Paese, non finiscono una volta concluso il programma. Alcuni protagonisti sono scomparsi nel corso degli anni ma molti continuano ad essere molto seguiti dai fan che sperano sempre di vederli finalmente felici in un nuovo rapporto d’amore. Così è accaduto anche per una- per ora ancora ipotetica- neo coppia di ex concorrenti di due edizioni differenti del reality.

Si tratta di Francesca Musci ed Andrea Ghiselli, rispettivamente della seconda e quinta edizione italiana di Matrimonio a prima vista. Tra i due è nata proprio sui social un’amicizia che negli ultimi mesi è diventata sempre più intensa. Gli scatti che entrambi hanno ultimamente condiviso, dopo i primi scambi di like e commenti, hanno mostrato entrambi con il cagnolino di Francesca ed i fan non hanno potuto fare a meno di ipotizzare un legame molto stretto. “Gennaro è rimasto a Pesaro.. con papà?” “Manca solo una persona poi il trio è al completo” Oltre a ciò nuove foto li hanno immortalati insieme in spiaggia e con didascalie molto romantiche

Francesca ed Andrea: loro smentiscono una love story, ma sarà vero? Nonostante le foto e le dediche paiono molto chiare entrambi i giovani hanno più volte smentito che tra loro ci sia più di una bella amicizia. I fan però non sono dello stesso avviso ed il motivo della loro riservatezza può trovarsi negli attacchi degli haters che criticano l’eventuale avvicinamento tra loro. Questo poiché Francesca si è separata da poco dal marito, Stefano Protaggi sposato proprio grazie a Matrimonio a prima vista. La coppia pareva inossidabile ma ad un certo punto la rottura che ha procurato molta sofferenza a Francesca.

Anche per Andrea, sposo pesarese che ha divorziato dalla rossa Nicole Soria e che ha poi avuto una liaison con un’altra protagonista della quinta edizione di Matrimonio a prima vista, Sitara, le cose non sono state facili. Anche lui è stato molto criticato soprattutto sui social ed è comprensibile che entrambi possano voler proteggersi da eventuali attacchi. Come si sa, gli haters sono sempre pronti a criticare in maniera anche molto accesa senza rendersi conto di poter procurare sofferenza ai personaggi che puntano.

LEGGI ANCHE—> Bomba Matrimonio a Prima Vista, La sposa confessa: “Dopo questa esperienza Ho capito che mi piacciono le donne”. Fan sotto choc Di sicuro invece sia Francesca che Andrea si meritano di trovare la serenità, che sia insieme o con qualcun altro come augurano loro i loro moltissimi fan! Non è dato dunque sapere per ora con certezza se tra i due sia davvero scoppiato l’amore ma una cosa è certa: allegria e spensieratezza tra loro non mancano ed i loro fan li continuano a sostenere in attesa di notizie, sperando che i due ex sposi di Matrimonio a prima vista abbiano raggiunto finalmente la felicità insieme. E tu che ne pensi? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

