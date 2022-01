Dayane Mello ancora contro Rosalinda Cannavó: “Non voglio saperne niente”

Dayane Mello, nuova stoccata a Rosalinda Cannavò: “Se chiama io scappo”

Dayane Mello è tornata piuttosto carica da La Fazenda e in una diretta Instagram delle ultime ore ha lanciato una nuova bordata a Rosalinda Cannavò. Con la conduttrice di CasaChi aveva condiviso l’esperienza al GF Vip ed era nata un’amicizia molto speciale, ma ad oggi la modella brasiliana ha chiuso ogni rapporto con la Cannavò criticandola a più riprese e definendola tutto fuorché un’amica: “Non voglio sapere più niente, lo dico in diretta alla persone che mi vogliono bene. Di Rosalinda non voglio sapere niente, non voglio sapere un ca***. Se chiama Rosalinda io scappo”.

Rosalinda Cannavò, finita la sua amicizia con Dayane Mello: il duro attacco

Dayane Mello ha qualche giorno fa rotto gli indugi sul suo rapporto con Rosalinda Cannavò dopo i fatti de La Fazenda: come riportato da Whoopsee, infatti, la showgirl brasiliana ha risposto alle domande dei fan sui suoi profili social rompendo il silenzio sull’amicizia con la conduttrice di CasaChi. Con Rosalinda il rapporto è definitivamente chiuso e Dayane non gli ha risparmiato dure critiche: “Se un giorno farò pace con Rosalinda? Per adesso non è stata niente e non mi aspetto niente da questa persona”. Ad oggi non è ancora arrivata una replica effettiva di Rosalinda, probabilmente poichè non contenta delle parole subite.

Dayane Mello smentisce i sentimenti per Rosalinda Cannavò: “Andate avanti”

Al GF Vip 5 il rapporto tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello ha fatto sognare molti fan, al punto che è nato un fandom molto vasto chiamato ‘Rosmello’. Dayane Mello, che ha fatto una sorpresa a Soleil Sorge, nel suo sfogo di qualche giorno, ha chiuso le porte in faccia anche a chi credeva ancora nelle Rosmello, sminuendo anche tutta l’idea di sentimento nata nei mesi precedenti: “Rosmello continua a vivere nei vostri cuori? Quello è il vostro pensiero e la vostra preferenza, per ricordarvi che noi siamo due. Questa è la mia vita, la mia esperienza e il mio lavoro. Quello è già passato, andate avanti e non state a creare una storia d’amore”.

L’articolo Dayane Mello ancora contro Rosalinda Cannavó: “Non voglio saperne niente” sembra essere il primo su LaNostraTv.