Tempo di cambiamenti rivoluzionari nel mondo delle telecronache del pallone, l’emittenti tv che si occupano di sport stanno guardando oltre apportando sostituzioni importanti nelle loro redazioni calcistiche. Il telemercato e in particolare i rumors online parlano soprattutto di una sostituzione clamorosa che riguarda niente meno che Diletta Leotta che a quanto pare è pronta a lasciare Dazn per dedicarsi all’intrattenimento.

Diletta Leotta fonte Instagram

Diletta Leotta lascia lo sport: pronta per l’intrattenimento?

Secondo alcune voci autorevoli Diletta Leotta non avrebbe rinnovato il contratto da ben 400 milioni d’euro all’anno per dedicarsi alla realizzazione di nuovi progetti televisivi. Del resto la giornalista in questi anni non è stata lontana dal mondo dello spettacolo: ospite in molti programmi Rai, co- conduttrice di Sanremo lo scorso anno e esperienze occasionali come showgirl hanno dimostrato che la giornalista ha talento e capacità anche nel presenziare ad uno show.

Certo nell’anno in cui Dazn per la prima volta ha in esclusiva la gestione della Serie A per Diletta lasciare la piattaforma non sarà stato facile ma evidentemente la scelta non poteva essere rimandata. Chi sostituirà la bella e tanto ammirata Leotta? Le voci in rete parlano di un’altra bravissima giornalista attualmente militante a Mediaset che in questi anni ha saputo dimostrare talento, competenza e professionalità.

Giorgia Rossi fonte Instagram

Leggi anche —->Diletta Leotta, l’avete mai vista senza trucco? La fidanzata di Can Yaman al naturale

Giorgia Rossi pronta a debuttare a Dazn

Giorgia Rossi professionista attualmente nelle file di Mediaset ha condotto per la rete di Piersilvio Berlusconi alcuni importanti programmi sportivi conducendoli al successo. Secondo alcune fonti riferite a media di rilievo la Rossi sarebbe già stata contattata da Dazn per sostituire Diletta Leotta, e occupare il posto di rilievo e prestigio che ha reso all’attuale fidanzata di Can Yaman tanta popolarità.

Leggi anche —->Diletta Leotta curiosità: in cosa è laureata la bionda conduttrice

I rumors devono ancora ricevere conferma ufficiale ma secondo alcuni addetti ai lavori come Maurizio Pistocchi Diletta avrebbe già firmato il contratto con una nuova emittente: “Dicono che la bella conduttrice, poco riconoscente nei confronti dei suoi Pigmalioni, abbia già firmato il passaggio a un’altra emittente. Si annunciano scintille con la bella di Catania” ha twittato il giornalista sulla piattaforma social. Insomma Diletta Leotta è pronta al cambiamento e a dare una svolta importante alla sua carriera: riuscirà a conquistare la prima serata?