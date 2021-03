Dramma Alberto Matano, Confessione Bomba: “Ho perso un figlio. Ecco perchè la mia fidanzata non si fa vedere”. Lei chi è

Alberto Matano è uno dei giornalisti più apprezzati e seguito dal pubblico di Rai Uno. Prima conduttore del Tg1, adesso Alberto è al timone de La Vita in diretta e sta riscuotendo un successo davvero notevole. Matano è però anche uno dei pochi personaggi televisivi che è riuscito a mantenere riservata la sua vita privata e infatti si sa poco o quasi nulla sulle sue relazioni amorose. recentemente però, il noto presentatore si è sbottonato e ha rivelato qualcosa di se e della sua fidanzata.

Nel corso di un’intervista a Domenica In che gli è stata fatta da Mara Venier, sua grande amica, Alberto Matano si è lasciato andare finalmente a delle rivelazioni e ha lasciato intendere di essere impegnato in un rapporto. “Non amo parlare della mia vita privata. Quello che posso dire è che ho una relazione da qualche anno, ma che renderò ufficiale non appena succederà qualcosa di importante”. Queste parole sono bastate ad accendere la curiosità dei media e di tutti quelli che sognano una relazione con l’affascinante giornalista, sia donne che uomini.

Alberto confessa: “Non mi sono mai sentito bello”

Nonostante il grande successo che Alberto Matano, soprattutto da quando si è messo in mostra nel contenitore popolare de La vita in diretta, sta riscuotendo all’interno del genere femminile, nell’intervista concessa a La Stampa, come sempre lucido e pacato, il giornalista fa un passo indietro rispetto a quanti vorrebbero eleggerlo a sex symbol: Non mi sono mai sentito bello. Mai fatta la vita facile dei belli. E’ una scoperta recente, anche se fin da ragazzo non ho sofferto problemi sentimentali dovuti al mio aspetto fisico. Dunque, quantomeno, il conduttore è stato spesso ricambiato in amore.

La vita in diretta, Alberto: “Sono fidanzato ma non voglio svelare chi sia”

Di recente, ospite in collegamento di Antonella Clerici, Alberto Matano aveva avuto uno sfogo. Adesso, invece, su La Stampa, il volto de La vita in diretta parla degli aspetti positivi di questa esperienza alla conduzione solitaria: Ho possibilità di esprimere il mio punto di vista: libertà di espressione e di racconto al di là della notizia. Ma per quanto riguarda la vita privata? Alla rivista di Alfonso Signorini ha però confessato di essere fidanzato, anche se ha candidamente dichiarato di non voler dare la sua vita in pasto al gossip. Ha ammesso: “La verità è che non amo parlarne. Quello che posso dirle è che ho una relazione da qualche anno, ma che renderò ufficiale non appena succederà qualcosa di importante. Al contrario di quel che si possa pensare, conduco una vita molto semplice”. Che Alberto stia aspettando di diventare papà?

Alberto Matano stava per diventare padre: “l’ho perso”

Per il momento, Matano non è in procinto di diventare padre, ma ha ammesso che in passato c’è andato “molto vicino”. Alberto ha rivelato: “Figli? C’è stato un momento in cui ci sono andato molto vicino, ma ero molto giovane. Poi non è andata bene e non è più capitato e, ogni tanto, tra me e me, mi domando come sarebbe stata la mia vita se le cose fossero andate in maniera diversa. Forse, ai tempi, sarei riuscito a fare del mio meglio, mentre oggi, con i ritmi che ho, sarebbe sicuramente più difficile. A ogni modo, ho due fratelli che mi hanno regalato tre fantastici nipoti che hanno colmato questo vuoto”.

Il giornalista ha quindi confessato di essere stato in procinto di diventare papà ma di aver perso il bambino. Una dichiarazione che quindi conferma l’eterosessualità del conduttore. Matano ha inoltre confessato di essere molto legato ai suoi nipotini e ha ammesso che quando loro hanno difficoltà ad addormentarsi lo chiamano al telefono e lui gli racconta una storia. Uno zio perfetto, che potrebbe anche essere un papà altrettanto dotato. Alberto, non a caso, ha dichiarato di essere assolutamente d’accordo con l’adozione da parte di persone single. Il futuro conduttore de La Vita in Diretta ha ammesso: “Assolutamente sì. Ovviamente tutto con i dovuti controlli, ma sono fortemente convinto che un minore possa crescere meglio con un genitore, piuttosto che in una struttura”. Ha concluso Matano.

Scoop pazzesco Alberto Matano, la dichiarazione d’amore in diretta: “Se voglio qualcuno, guardo te. Ho l’ormone impazzito”. Ecco lei chi è

Alberto Matano e Andrea Delogu continuano a essere al centro del gossip grazie ai messaggi molto fraintendibili che si scambiano pubblicamente. Che sia tramite i social, che sia in televisione, i loro fans stanno assistendo a una liason che potrebbe rivelare a breve una vera e propria love story. La rossa della Rai ha presentato La Vita in Diretta Estate con successo e sempre più spesso è ospite del suo collega. Ogni volta che i due si ritrovano insieme in trasmissione, non cercano di nascondere il feeling che li lega e si lasciano andare a dichiarazioni che accendono la curiosità dei media.

L’attenzione di Andrea Delogu si allontana dal Festival di Sanremo e sembra concentrarsi tutta su Alberto Matano. E’ a lui che vanno le sue battute, insistenti e maliziose al punto che il conduttore di La vita in diretta si ritrova a dover cambiare argomento, evidentemente imbarazzato. Riguardo l’Ariston la rossa gli dice “C’è una tua foto in ogni camerino” lasciando tutti i presenti in studio sorpresi e senza parole. E’ Matano a spezzare il silenzio con una risata, ma la Delogu non si arrende e insiste affermando che quella foto ha un effetto particolare su di lei.

“Se cerco un po’ di ormone, un po’ di trasporto, guardo te”. Che la rossa della Rai non abbia bisogno semplicemente di una foto, ma abbia il giornalista in carne ed ossa tutto per se? Sicuramente il rapporto tra i due non è solo televisivo e sono molti gli indizi che hanno lasciato trapelare. Intanto la difficoltà del presentatore è risultata ben evidente e Matano si è ritrovato costretto a cambiare immediatamente argomento, cercando di riportare l’attenzione a Sanremo. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

