Dramma Belen, Lasciata da Antonino dopo la nascita di Luna Mari. Signorini svela perché

Antonino Spinalbese fra tre mesi lascerà Belen e la piccola Luna Marì per partecipare insieme al suocero, Gustavo Rodriguez, alla prima edizione di Pekin Express trasmessa da Sky. Parola del settimanale Chi. L’indiscrezione è tutt’altro che infondata dato che pare che quest’anno la produzione di Pekin Express abbia messo mano al portafoglio per avere nel cast nomi di punta e sulla cresta dell’onda.

“Antonino ha conquistato tutti.” – si legge sul settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. – “da Santiago a Gustavo, il papà di Belen (si dice che a ottobre possano partire insieme per Pekin Express trasmesso da Sky), ma soprattutto ha conquistato lei”.

Nel cast non ci sarà Arisa che – a fronte dei 200 mila euro proposti per partecipare – ha rifiutato preferendo la cattedra di Amici. Secondo gli ultimi rumor però una delle coppie in gara sarebbe un duo nato a L’Isola dei Famosi, l’edizione del “il signorino ha portato la droga nella trasmissione”.

No, purtroppo la coppia non sarà composta da Eva Henger e Francesco Monte (ma quanto sarebbe stato bello?). Ma dal vincitore di quell’edizione con il rappresentante di Saranno Isolani, ovvero Gaspare (Nino Formicola) e Franco Terlizzi.

Antonino Spinalbese verso Pekin Express, ecco quale sarà il percorso

Secondo quanto scritto da TvBlog questa mattina, sarebbe stato scelto il percorso della nuova edizione di Pekin Express: Israele, Giordania e Dubai. Mica male. “Per quel che riguarda il percorso pare quasi certo che la carovana di Pekin Express e dei suoi concorrenti attraverserà Israele, Giordania per poi approdare a Dubai, capitale dell’omonimo Emirato Arabo.

Questa serie di Pekin Express verrà registrata nel prossimo autunno, precisamente fra ottobre e novembre 2021. Mentre la messa in onda dovrebbe avvenire fra la fine del prossimo inverno e l'inizio della primavera 2022".

