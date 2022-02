Dramma Manuel Bortuzzo, grande assente al Gf Vip. Ecco perchè non si è presentato in studio, Fan distrutti

Grande assente in studio al Gf Vip stasera è Manuel Bortuzzo. Dopo la puntata di San Valentino in cui l’ex vippone ha lanciato un’accusa diretta alla produzione del reality che, a detta di Manuel, aveva preferito far entrare Belli a lui che voleva fare una sorpresa alla sua Lulù, i telespettatori si sono allarmati. Ma il vero motivo è stato detto dallo stesso sulle sue storie Instagram.

Gf Vip, Manuel Bortuzzo ha contratto il Covid

«Per tutte le persone che si stanno chiedendo perchè non sono in puntata al Gf Vip, questa mattina sono risultato positivo al Covid!». Ma Bortuzzo ha voluto tranquillizzare i follower: «Sto bene ma per un po’ sarò assente purtroppo», ha chiarito. Ma l’ex nuotatore è sempre abituato a guardare il bicchiere mezzo pieno: «Meglio ora che a metà marzo!», ovvero in occasione della finale di questa edizione. Starà in studio Manuel ad aspettare la sua amata fidanzata a cui dedica pensieri e post in continuazione.

Nel loft di Cinecittà ad accorgersi dell’assenza di Manuel in studio è stata Jessica Selassiè quando Alfonso Signorini ha fatto cantare 22 settembre a Lulù Selassiè, infatti nessuna replica dell’ex gieffino. Ma può star serena la princess perchè Manuel sta bene e ha un meraviglioso tatuaggio sul collo con il numero 22. Il suo fidanzato sarà presente per la finale del Gf Vip pronto ad accoglierla

GF Vip, Barù non si trattiene: “Con Jessica Selassiè ci farei l’amore”

Jessica Selassiè non ha mai nascosto di essere attratta da Barù del GF Vip. Tuttavia quest’ultimo non è mai stato chiaro nei suoi confronti. In questi ultimi giorni però c’è stato un certo avvicinamento tra Barù e Jessica Selassiè al Grande Fratello Vip. Per tale ragione stasera Alfonso Signorini ha voluto indagare con i diretti interessati per venirne a capo. Prima però di parlare di questa faccenda ha mandato in onda una clip in cui Barù ha ammesso in confessionale di voler fare l’amore con Jessica Selassiè: “Ci farei l’amore con Jessica…Questo sì…Però poi s’innamorerebbe…Quindi le sto lontano…Lo faccio per lei…”

Ovviamente la reazione di Jessica Selassiè non si è fatta attendere. Difatti quest’ultima ha riso di gusto asserendo di sperare che tra loro possa nascere davvero qualcosa di più di una semplice amicizia. Successivamente ha preso la parola Barù, il quale non ha fatto mistero di credere che Jessica Selassiè è senza ombra di dubbio una bellissima donna: “E’ molto bella…Non posso certo dire il contrario…Che voglio fare l’amore con lei? Una battuta veritiera” Barù del GF Vip, è sembrato essere molto in imbarazzo a parlare di tutta questa faccenda. Sarà vero amore tra Jessica Selassiè e Barù?

