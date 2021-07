Girelle di sfoglia con cacio pepe e salsicce | favolosi e super veloci

Girelle di sfoglia con cacio pepe e salsicce, un’idea strepitosa per creare deliziosi e irresistibili rustici per ogni occasione.

Girelle di sfoglia con cacio pepe e salsicce

Vi sto per mostrare una ricetta davvero semplicissima e super veloce, dal mix di sapori favolosi, le Girelle di sfoglia con cacio pepe e salsicce. La pasta sfoglia personalmente la ritengo un’alleata fidata, infatti é davvero utile come salva cene, pratica e da conbinare in mille modi diversi, si sposa alla perfezione con qualunque sapore dal dolce al salato come in questo caso ed é perfetta per preparare dagli antipasti alle cene, insomma io la adoro. Oggi voglio mostrarvi una versione che io ho preparato in occasione della festa di compleanno di mio figlio, ho rosolato le salsicce sbriciolate, le ho sfumate con un pó di vino bianco, dopodiché ho aggiunto cacio e pepe, o sistemato tutto nella sfoglia, l’ho arrotolata e tagliata a fette, il risultato? Sono finite in un attimo. Che ne dite allacciamo il grembiule e iniziamo? Direi proprio di sì, allora viaaa.

Tempi di preparazione: 10 minuti

Tempi di cottura: 20 minuti

Ingredienti per circa 25 girelle

2 rotoli di pasta sfoglia

500 g di salsicce sbriciolate

1 bicchiere di vino bianco

250 g di cacio

Abbondante pepe

Olio extravergine di oliva q.b

Sale q.b

150 g di pomodorini

20 g di basilico fresco

Preparazione delle Girelle di sfoglia con cacio pepe e salsicce

Per preparare queste mitiche girelle, é davvero semplicissimo, partite dalle salsicce, sbriciolatele e senza aggiungere olio fatele rosolare in una padella antiaderente e dopo un paio di minuti sfumatele con del vino bianco, fatelo evaporare. Incorporate poi i pomodorini tagliati a metà e lasciateli scottare giusto qualche minuto con l’aggiunta di un pó di sale e basilico, se preferite anche un pó di olio extravergine di oliva senza esagerare.

basilico

Pronte le salsicce, grattugiate il cacio e tenetelo da parte, poi stendete i rotoli di pasta sfoglia su un ripiano, cospargeteli con il cacio grattugiato in modo uniforme e il preparato di salsicce e pomodorini, aggiungete altre foglioline di basilico sparse e ancora pepe se lo preferite, a questo punto arrotolate delicatamente stretto stretto e tagliate a fette ogni rotolo, più o meno della stessa misura e non troppo larghe e disponetele mano a mano, su una teglia rivestita da carta da forno.

salsicce

Preriscaldate il forno a 200 gradi in modalità ventilato, infornatele e lasciatele cuocere per 15/ 20 minuti, il tempo dipenderà dallo spessore dato alle girelle, dopodiché sfornatele e lasciatele intiepidire prima di servirle in tavola, vi assicuro i vostri amici resteranno a bocca aperta. Buon appetito.

