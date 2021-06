giulia-de-lellis,-la-suocera-preferisce-l’ex:-dayane-mello-torna-all’attacco

Giulia De Lellis non sa che la sua suocera frequenta ancora l’ex del suo fidanzato e cioè Dayane Mello, ecco che cosa sta succedendo.

Giulia de Lellis (Getty Images)

Giulia De Lellis attualmente si trova a Gran Canaria, dove sta conducendo la prima edizione del reality show Love Island Italia. Si tratta della prima esperienza da conduttrice per la giovane influencer romana e per il momento sembra che le cose stiano andando molto bene.

L’ex tronista di Uomini e Donne, attualmente è fidanzata con Carlo Beretta, 24enne, figlio di una famiglia molto facoltosa di Brescia. Nel 2019 si è laureato in economia e management alla Bocconi di Milano. Al contrario della sua fidanzata, non è un ragazzo molto social, infatti appare sempre piuttosto riservato sulla sua vita privata.

I due, stanno insieme dall’anno scorso, hanno iniziato a frequentarsi a settembre del 2020 e la loro prima foto ufficiale insieme è stata pubblicata esattamente il 24 dicembre. Attualmente ha raggiunto la fidanzata a Gran Canaria. Nel 2017, ha avuto una relazione anche con la modella brasiliana Dayane Mello.

La suocera di Giulia De Lellis frequenta ancora Dayane Mello.

Mentre Giulia De Lellis è a Gran Canaria da diverse settimane, impegnata nella conduzione della sua trasmissione, la madre del fidanzato chiamata Umberta, sta frequentando Dayane Mello, l’ex fidanzata del figlio Carlo. Di certo, la cosa non può far piacere all’influencer romana.

Infatti le due hanno trascorso insieme un bel pranzo di famiglia e sembrerebbe proprio che Umberta sia innamorata di Dayane Mello. Addirittura, durante la partecipazione della modella brasiliana all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, in cui ha concluso al terzo posto, Umberta avrebbe anche inviato un aereo sopra la casa.

Al momento, non è chiaro come l’abbia presa l’influencer ed ex concorrente di Uomini e Donne. Però, non sembrerebbe affatto un caso che il fidanzato sia corso da lei a Gran Canaria per starle vicino.