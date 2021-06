Perché Ilary Blasi non parla mai di Silvia Toffanin nelle sue interviste? Il motivo lo ha svelato la stessa conduttrice de L’Isola dei Famosi. Ecco le sue parole.

Il rapporto tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin

Loro sono due delle conduttrici più amate dal grande pubblico. Una reduce dal successo de L’Isola dei Famosi, l’altra da un’altra stagione vittoriosa di Verissimo, entrambi su Canale 5. Molto amiche, hanno mosso i primi passi nel piccolo schermo insieme, come Letterine del programma Passaparola, condotto da Gerry Scotti. Stiamo parlando chiaramente di Ilary Blasi e Silvia Toffanin. Oggi le due, insieme all’amica e collega Maria De Filippi, sono le regine dei palinsesti Mediaset. Ma in molti si chiedono, nonostante il loro rapporto, perché Ilary Blasi, nelle sue interviste, non parla mai di Silvia Toffanin.

In un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano Magazine, la moglie di Francesco Totti, ha spiegato questo retroscena analizzato dai social. Ha raccontato: “Stiamo crescendo insieme, è bello ma non è una cosa di cui parlo sempre. Perché sembra che uno voglia giocarsi questo rapporto tipo bonus. Lei scherzando mi dice che non parlo mai di lei nelle interviste. Non perché io non voglia ma sembra sempre un argomento un po’ scomodo. Se qualcuno allude ad altro me ne frego. Tanto per i detrattori o lavoro perché sono la moglie di Totti o perché sono amica di Silvia”.

Le parole di Ilary Blasi

Ilary Blasi, come ha spiegato amareggiata, si è abituata ai veleni di questi ultimi anni. Come dimenticare, del resto, la rissa in diretta al Grande Fratello Vip con Fabrizio Corona, il re dei paparazzi. Quest’ultimo, com’è noto, non ha mai avuto un buon rapporto con Francesco Totti e accusò Blasi di aver messo un veto sulla partecipazione al programma. La conduttrice è tornata anche su quella vicenda: “Se l’avessi detto a qualcuno non me l’avrebbero mai fatto fare”.

E ancora: “C’era scompiglio dietro le quinte, sono partite chiamate. Mi facevano segno di chiudere ma in quel momento me ne sono fregata. Ho usato un mezzo pubblico per un fine privato. Per me quello non era più il reality era la mia vita, era una cosa tra me e lui”.