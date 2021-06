isola-dei-famosi-2021,-valentina-persia-una-furia-contro-un-altro-naufrago-“ha-detto-che-…”

Si è conclusa soltanto da pochi giorni questa edizione 2021 dell’Isola dei Famosi, il reality andato in onda su Canale 5 fino allo scorso lunedì. Il vincitore di questa edizione del reality è stato Awed il giovane influencer youtuber il quale è riuscito a conquistare il cuore di milioni di Italiani. Ad ogni modo, a distanza di qualche giorno a parlare della sua esperienza all’interno del reality è stata un’ ex naufraga ovvero Valentina Persia arrivata in finale. Quest’ultima ha voluto raccontare un po’ quella che è stata la sua esperienza ed inevitabilmente ha citato anche i suoi compagni di avventura, facendo anche il nome di colui o colei che secondo il suo punto di vista, è stato il naufrago peggiore. Ma scopriamo un po’ le dichiarazioni dell’ex naufraga.

Isola dei famosi, Valentina Persia parla della sua esperienza nel reality

Può non essere piaciuta a tutti, ma Valentina Persia è stata una delle naufraghe più importanti di questa edizione 2021 dell’Isola dei famosi. La comica Infatti ha dimostrato in tutti questi mesi di avere un grande carattere ed anche tanta forza e grinta. Grazie a queste qualità, infatti è arrivata in finale ed ha anche rischiato di vincere. Valentina è arrivata proprio al duello finale con Awed, ma poi come abbiamo già avuto modo di vedere, la vittoria è andata al giovane.

Peggior naufrago? Non è Fariba Tehrani

Anche se però non ha conquistato il primato, Valentina Persia è stata sicuramente una delle protagoniste principali di questa isola. Ricorderete come in questi mesi abbia avuto diversi scontri verbali con altri naufraghi, una tra tutte Fariba Tehrani, ovvero la mamma di Giulia Salemi. Le due si sono scontrate parecchio in questa edizione dell’Isola dei Famosi, tuttavia nel decretare quale sia stato il naufrago peggiore, Valentina sembra averla graziata. “Ci siamo ritrovate e mi piacerebbe rincontrarla perché la reputo una persona comunque molto simpatica e solare”. Queste le parole dichiarate dalla nota Valentina parlando di Fariba.

Le dichiarazioni su Brando Giorgi

Discorso a parte invece, per un altro naufrago ovvero Brando Giorgi, il quale per chi non avesse seguito è stato in qualche modo obbligato a lasciare l’isola per via di un problema di salute ovvero il distaccamento della retina. Quest’ultimo pare che sin da subito si fosse distaccato dal gruppo e pare che non volesse avere alcun tipo di rapporto con nessuno. Per questo motivo, nel dover fare un nome su chi per Valentina sia stato il peggior naufrago, la comica non ha avuto alcun tipo di dubbio ed ha fatto il nome di Brando. “Sicuramente Brando Giorgi. Che oltretutto ha anche sottolineato che non mi ha mai conosciuto prima ma avevamo fatto “Caterina e Le sue figlie”insieme. Ha omesso e mi batteva pure l’occhietto, ma io non gliel’ho data vinta. In studio un leone, in spiaggia niente. Non mi è piaciuto molto umanamente”. Queste le dichiarazioni della comica che ha parlato senza peli sulla lingua così come ci ha abituati del resto in questi mesi.