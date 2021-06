Jessica Antonini spiega perché è finita con Davide Lorusso: “È sparito di punto in bianco”

Jessica Antonini parla per la prima volta della fine della sua storia d’amore con Davide Lorusso. La coppia si è detta addio definitivamente lo scorso maggio, nonostante da diverse settimane i fan dei due ex protagonisti di Uomini e Donne avevano lasciato intendere sui social un allontanamento. Jessica si era mostrata piuttosto restia a rispondere alle domande dei suoi follower, liquidandoli con un: “Pensate alla vostra vita”. Su Uomini e Donne Magazine, l’ex corteggiatrice si è lasciata andare ad un’intervista fiume nella quale ha raccontato i motivi della rottura e come sono andate davvero le cose tra loro. Jessica è rimasta davvero molto delusa: “Mi sono fatta delle illusioni. Aveva ragione Maria quando, dopo aver preso la decisione di uscire dal programma, mi esortava a essere più riflessiva”.

Jessica: “Non mi ha dato valide motivazioni”

Secondo quanto ha confidato l’ex corteggiatrice alla rivista di Uomini e Donne, Davide Lorusso avrebbe deciso di chiudere la loro storia “di punto in bianco, senza della valide motivazioni”. L’ultimo periodo lo hanno trascorso a distanza, lei avrebbe fatto diversi viaggi tra Roma e Milano pur di passare del tempo insieme a lui. “A fine maggio sono stata a casa sua, poi ci siamo salutati alla stazione del treno, lui era strano ed è scappato via”, ha spiegato. Da quel giorno Davide non si sarebbe più fatto vivo per diverso tempo, fino ad una telefonata nella quale le avrebbe comunicato di non sentirsi più a suo agio nel loro rapporto, specificando “di aver sempre saputo di non essere pronto”. Jessica si è detta delusa, ma la cosa più triste è che aveva instaurato “un bellissimo rapporto con la sua famiglia”.

“Davide ha illuso anche mio figlio”

Nonostante la giovane età, 29 anni, Jessica è già mamma di un bimbo di 5 anni di nome Kevin, nato da una precedente relazione. Stando ai suoi racconti, Davide avrebbe fatto tante promesse al piccolo, pur non essendo sicuro del rapporto con Jessica, come avrebbe confessato. Kevin “ci è rimasto molto male”, dopo aver appreso che il compagno di sua mamma non si sarebbe più fatto vedere. Ad oggi, non ci sarebbe più alcun rapporto tra i due. “Ascoltare mio figlio dispiacersi per l’improvvisa assenza di Davide, dopo tante promesse, è stato troppo doloroso”, ha ammesso. Per questo con il senno di poi Jessica crede che avrebbe dovuto essere più riflessiva. A peggiorare le cose, si aggiunge il fatto che a quanto pare il loro rapporto non funzionasse al cento per cento: “C’erano dei problemi anche nella nostra intimità”.