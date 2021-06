malato-di-alzheimer-fa-una-proposta-alla-moglie.-dopo-vent’anni-lo-fanno-ancora

L’uomo che da tempo soffre di questa difficile malattia, ha voluto sposare nuovamente sua moglie.

Peter e Lisa sono una felice coppia di Andover, Connecticut negli Stati Uniti, sposata da vent’anni. Lui affetto da Alzheimer precoce negli anni per colpa della malattia ha dimenticato molte cose del suo passato, ma mai i sentimenti che prova per la moglie.

La coppia, Peter 56 anni e Lisa 54 qualche mese fa era sul divano a guardare un film in cui si stava celebrando un matrimonio. In quell’istante Peter, rivolgendosi a Lisa, ha affermato che avrebbero dovuto farlo anche loro, con tanto di proposta di nozze.

Inizialmente rimasta perplessa dalla proposta di matrimonio del coniuge, Lisa ha subito capito che si trattava di una dimenticanza dovuta alla malattia del marito e senza alcun indugio ha accettato la proposta di seconde nozze con lo stesso uomo.

