marialaura-de-vitis-risponde-a-chi-l’accusa-di-aver-sfruttato-paolo-brosio-per-soldi

La relazione tra Paolo Brosio e Marialaura De Vitis si è ormai conclusa, come hanno annunciato i diretti interessati solamente qualche giorno fa. Il rapporto tra i due era stato fin da subito sommerso dalle critiche e anche adesso che la storia è ormai chiusa, c’è chi continua ad insinuare che la giovane Marialaura abbia iniziato una storia con il noto giornalista solo per visibilità e per sfruttare le sue possibilità economiche. Dinanzi a queste accuse, De Vitis ha reagito pubblicando la sua risposta su Instagram in alcune storie.

Le parole di Marialaura De Vitis

Tante sono state le insinuazioni nate attorno all’amore di Paolo Brosio e Marialaura De Vitis, contestate anche in televisione, nel salotto di Barbaba D’Urso dove la coppia è stata spesse volte ospite. La 22enne, quindi, stanca dei continui attacchi e infastidita da chi ha definito la sua abitazione una “topaia sporca”, ha voluto mettere in chiaro alcune cose, specificando che non ha mai voluto prendersi gioco del suo ex compagno, né tantomeno spillargli del denaro e lo dice chiaramente pubblicando alcune storie sul suo profilo:

Dopo tutte le cattiverie lette volevo chiarire un punto. In questi giorni nelle mie storie ho inquadrato un po’ di più casa mia e sono venuti fuori un sacco di insulti. Mi avete scritto che sembra una topaia, che è sporca e sembra una strada. Io non so che casa avete visto, dove vivo è tutto pulito anche se ho un cane e pulisco sempre. Casa mia è piccola perché è un monolocale ed è quello che mi sono potuta permettere quando mi sono trasferita a Milano. Perché la sottoscritta paga l’affitto con i suoi soldi e la sua fatica del lavoro. Con i soldi che guadagno pago l’affitto, quindi questo monolocale è ciò che posso permettermi a Milano. Sono ben felice di avere questa casetta qui perché mi trovo bene e non devo rendere conto a voi. Se avessi sfruttato un uomo per denaro a quest’ora non vivrei in questa “topaia” come dite voi, ma sarei in un bell’attico a Milano.

La fine della storia con Paolo Brosio

Marialaura De Vitis ha annunciato la fine della sua storia d’amore con l’ex gieffino attraverso alcune storie, poi pubblicate anche in un post, dove la ragazza dichiara che la decisione sia stata presa di comune accordo e che nonostante il sentimento tra loro sia ormai finito, l’affetto non è stato e non sarà mai scalfito da nulla. C’erano state in passato, infatti, presunte voci su un flirt che la 22enne avrebbe intrattenuto con un altro uomo, tradendo così il giornalista. La ragazza aveva poi difeso la sua relazione, sebbene c’è chi avesse visto in questo presunto tradimento la dimostrazione del fatto che tra il noto volto tv e la De Vitis la storia fosse fasulla.