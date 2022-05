Oroscopo Branko del 24 maggio: famiglia e salute da incorniciare. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Vi sentite a vostro agio nell’ozio, ma meglio essere attivi, soprattutto in amore. Il lavoro ha bisogno di una marcia in più.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Spesso vi ritrovate soli ultimamente, usate questo tempo per accrescere il vostro spirito. Curate la vostra dieta in queste settimane.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – L’amore arriverà, non affrettate le cose e il corso della natura. I vostri colleghi vi stimano e vi rispettano.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Il partner è un po’ giù di corda in questi ultimi giorni, fate qualcosa per stupirlo. Riposate la mente e rinvigorite il corpo.

Leone (23 luglio-22 agosto) – Le amicizie remano in direzione contraria all’amore, molto spesso purtroppo. Vi sentite in gran forma, date il massimo!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Le cose belle arrivano sempre, per chiunque è in grado di attenderle con pazienza. Lo stesso vale anche per il lavoro, ovviamente.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Una relazione è appena finita, avete bisogno di tempo per smaltirla e metabolizzare. Amici e colleghi, ricordate, non sono la stessa cosa.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Il fuoco della passione ogni tanto va incentivato con qualche escursione originale. Fate attenzione al riposo, è fondamentale.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – In mattina sarete un po’ già di tono, ma recupererete nel pomeriggio. In arrivo tante novità per il lavoratori indipendenti.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Se siete dei cuori solitari, questo è il momento per farvi avanti. Sul lavoro non siente mai stati meglio, continuate così.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Le storie passate forse non dovevano andare come sono andate, siete ancora in tempo! Fate bene a prendervi una vacanza di tanto in tanto.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Le storie passate forse non dovevano andare come sono andate, siete ancora in tempo! Fate bene a prendervi una vacanza di tanto in tanto.

