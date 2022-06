Come andrà il week end del 4 e 5 giugno secondo le previsioni dell’Oroscopo di Branko per il segno Capricorno? Ecco quali sono le previsioni del nostro astrologo preferito in vista del fine settimana in arrivo: come andranno il sabato e la domenica secondo l’interpretazione e le previsioni degli astri? Scopriamolo insieme.

Oroscopo, le previsioni di Branko per il weekend del 4-5 giugno

Branko oroscopo del week end 4 e 5 giugno : Capricorno

Continua la congiunzione di Plutone e Giove a cui si aggiunge Saturno, in movimento retrogrado, a sottolineare l’importanza del momento se sei nata negli ultimi gradi del segno. La fortuna ti aiuta, la tua ambizione esplode in azioni che riscuotono il successo e che chi è sopra di te non può negarti. Da’ credito a chi crede in te! Amore: con Mercurio in opposizione possono venire alla luce segreti o problemi che finora erano stati tenuti nascosti, perché non volevate rompere gli equilibri. Sarà meglio mettere un freno a certe parole. Eros: siete esigenti a letto, ma sorde alle richieste.

L’articolo Oroscopo, le previsioni di Branko per il weekend del 4-5 giugno per il segno Capricorno proviene da L’Occhio.