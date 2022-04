“Pieds nus en pleine rue” : les révélations glaçantes de la veuve d’Yves Rénier sur la nuit de sa mort

Le 24 avril 2022, cela fera un an que l’acteur Yves Rénier est décédé, à la suite d’ une crise cardiaque à 78 ans. Quelques jours avant ce triste anniversaire, sa veuve Karin a accordé une interview à Gala, sortie en kiosque jeudi 14 avril. Dans les colonnes du magazine, Karin Rénier a raconté la dernière nuit passée avec son bien-aimé, avant que celui-ci ne fasse un malaise cardiaque qui lui aura coûté la vie.

Non sans douleur, la mère de Jules et Oscar s’est souvenue de sa dernière soirée en présence d’Yves Rénier, dans leur appartement situé à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : “Je rentrais d’un dîner avec une amie et je l’ai découvert dans la salle de bains“, s’est-elle remémorée. “J’ai même fait une chose que je n’imaginais pas faire un jour, cette nuit du 23 au 24 avril, je l’ai passée avec lui. Notre dernière nuit.”

Karin Rénier à propos de son jeune fils Oscar : “C’est lui qui a tout pris en main”

Tétanisée par cette macabre découverte, Karin Rénier affirme avoir été dans l’incapacité d’avoir la moindre réaction : “Quand j’ai hurlé, Oscar, mon plus jeune fils qui était à la maison – Jules était à Biarritz -, a tout de suite compris. C’est lui qui a tout pris en main. Il a appelé le Samu, a commencé à lui faire un massage cardiaque, du bouche-à-bouche“, s’est-elle douloureusement souvenue.

La veuve d’Yves Rénier, qui avait évoqué son état de santé dans une dernière interview, a déclaré avoir été déroutée face à la mort. Situation inédite pour la mère de famille, qui affirme s’être retrouvée “pieds nus, au milieu de la rue”. Dans le magazine Gala, Karin Rénier décrit les pensées qui ont accompagné ce traumatisme : “Je me disais : ‘Ce n’est pas ma vie ça, je ne suis pas là, il ne se passe pas ça’. C’est comme si un camion fonçait sur moi sans que je puisse me dégager… C’est ça, je me suis pris un camion dans la figure”, a-t-elle confessé dans l’interview.

Karine Rénier : “Je n’ai pas voulu que l’on change la taie de son oreiller”

Face à la brutalité de cette disparition, Karin Rénier affirme avoir été incapable de se débarrasser des affaires de son époux : “J’ai encore tout son dressing. Je n’ai pas voulu que l’on change la taie de son oreiller. De temps en temps, j’y pose ma tête et le respire”, a-t-elle déclaré. à propos d’Yves Rénier père de cinq enfants.

Quant à leur appartement de Neuilly, elle en a fait un refuge dans lequel elle se recueille lorsque son moral est au plus bas : “Quand je ne vais pas bien, je rentre ici, je rentre chez nous. Parfois, j’ai l’impression que je vais voir Yves sortir de son bureau…“, a-t-elle confié avec beaucoup d’émotion.

“Pieds nus en pleine rue” : les révélations glaçantes de la veuve d’Yves Rénier sur la nuit de sa mort © TELE STAR / MONDADORI FRANCE

