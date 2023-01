Primeiro ‘UTV’ do Brasil com a tecnologia do nióbio é criado em parceria com empresa de Araxá

Veículos são usados em competições off-road; CBMM e Giaffone Racing desenvolveram utilitário 10% mais leve, resultando em economia de combustível e maior vida útil dos componentes. UTV EXO Nb

CBMM/Divulgação

A CBMM, empresa de Araxá líder mundial na produção e fornecimento de produtos de nióbio, e a Giaffone Racing, especializada na produção de carros e motores de competição, desenvolveram os primeiros “UTVs” produzidos no Brasil com a tecnologia do nióbio.

A sigla UTV vem de “Utility Task Vehicle”, em tradução livre para o português, veículo utilitário multitarefas. Esse tipo de carro é usado em competições off-road. Já o nióbio, é um elemento químico usado como liga na produção de aços e quando adicionado na proporção de gramas por tonelada de aço, a liga se torna muito mais forte e maleável.

Estrutura do UTV EXO Nb

CBMM/Divulgação

Graças a adoção de materiais que contam com adição de nióbio os utilitários multitarefas EXO Nb têm estruturas ultra resistentes e são até 10% mais leves que os concorrentes. Com isso, além de atingir maior velocidade em menor tempo, os novos UTVs também apresentam ganhos em resistência e no custo operacional, resultando em economia de combustível e maior vida útil dos componentes.

Parceria

A parceria teve início com um teste da aplicação de aço microligado com nióbio nos veículos já produzidos pela Giaffone Racing.

“A parceria contou com uma intensa troca de tecnologia e conhecimento. A aplicação de produtos de nióbio impactou em uma melhora significativa na performance do veículo”, falou Érico França, analista de desenvolvimento de mercado da CBMM, que acompanhou o desenvolvimento do projeto pioneiro no Brasil.

Interior do novo UTV EXO Nb

CBMM/Divulgação

“O desafio agora é desenvolver a versão híbrida, pois é um mundo totalmente novo para nós e um processo bastante complexo, mas estamos confiantes e empenhados em promover evoluções para o motorsport brasileiro”, disse Zeca Giaffone, diretor da Giaffone Racing.

Versões

Além da versão de motorização a etanol, a linha Exo Nb conta com uma versão híbrida (etanol e elétrica), o Exo Nb-Hybrid, que será a principal atração tecnológica do Sertões 2021, o maior rally das Américas, que acontece de 12 a 22 de agosto, com largada inédita da praia da Pipa, no Rio Grande do Norte.

“Além desta nova linha de UTVs pretendemos ainda incorporar a versão totalmente elétrica ao longo das próximas edições do Sertões, mostrando que podemos sim desenvolver tecnologias no país, com a união de empresas inovadoras e genuinamente brasileiras”, contou Giuliano Michel Fernandes, gerente de marketing e comunicação da CBMM.

UTV EXO Nb

CBMM/Divulgação

