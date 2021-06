queste-pop-star-hanno-lasciato-le-band.-da-solisti-sono-diventati-miliardari:-lo-sapevi?

Il salto nel buio che hanno fatto li ha resi celebri, facciamo un passo indietro e scopriamo chi sono queste celebrità nate come band e diventate soliste.

Alcuni artisti di incredibile successo hanno lasciato le loro band per diventare grandi come artisti solisti.

Una decisione che per molti può risultare rischiosa ma che in alcuni casi ha portato ad un enorme successo per alcuni grandi nomi della musica internazionale.

La storia ci ha regalato moltissimi esempi di casi ben riusciti che dimostrano come, a volte, il rischio iniziale ed il salto nel vuoto può risultare un’ottima opportunità per la propria carriera come professionisti.

Nell’elenco però non possiamo citare tre grandi nomi del panorama musicale che hanno fatto la storia e sono diventate delle icone per le nuove generazioni.

Hanno lasciato le band per una carriera solista di successo: chi sono

Nell’annovero delle pop star di successo non possiamo non citare per prima la dea del pop americano. Parliamo di Beyoncé uscita dalle Destiny’s Child dopo la loro unione nel 1997.

Premiata con ben 5 Grammy Awards per il suo album solista ‘Dangerously in love’ nel 2004, si è sempre contraddistinta per la sua voce magnetica fin dagli esordi.

La decisione le ha consentito negli anni di vendere oltre 15 milioni di album ottenendo un patrimonio netto strabiliante di oltre 500 milioni di dollari.

L’altro nome è quello di Justin Timberlake, ora cantautore e performer, un tempo parte del gruppo musicale NSYNC. Uscito dalla band nel 2002 si stima che il cantante abbia un enorme patrimonio netto di circa 250 milioni di dollari.

Ricordiamo Harry Styles e Zayn Malik che facevano parte della popolare boy band One Direction, oggi noti solisti con molte importanti realizzazioni discografiche alle spalle. Attualmente Harry Style ha un patrimonio netto stimato in circa 80 milioni di dollari.