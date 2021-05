risotto-cremoso-zucchine-e-stracchino

Risotto zucchine e stracchino. Ricetta facile di Benedetta.

Non tutti i risotti sono piatti elaborati e complicati, anzi: molti sono di una semplicità unica e si preparano in mezz’ora o poco più, come questo Risotto zucchine e stracchino, cremoso, buonissimo e perfetto per tutta la famiglia!

Il risotto alle zucchine è un classico, col suo gusto delicato che però magari può risultare per molti poco saporito. Un ottimo modo per dargli un tocco di sapore e cremosità è proprio la mantecatura con lo stracchino: lo metteremo nella padella quando il riso sarà cotto, e lo faremo sciogliere in modo che avvolga bene il riso e le zucchine. Se vogliamo un gusto ancora più deciso, possiamo sostituire lo stracchino con la crescenza. Per quanto riguarda le zucchine, io ho scelto di grattugiarle con una grattugia a denti larghi, ma niente ci vieta di grattugiarle più sottili o, al contrario, di lasciarle a pezzetti. Teniamo presente, in quest’ultimo caso, che avranno bisogno di qualche minuto in più per cuocere bene.

L’aggiunta durante la mantecatura del parmigiano grattugiato arricchisce ancora di più il piatto e non c’è davvero bisogno di aggiungere il burro, perché il risultato sarà comunque un risotto cremoso, filante e avvolgente! Io consiglio di gustarlo bello caldo con una spolverata di formaggio grattugiato sopra e, se non devono mangiarlo anche i bimbi, un pochino di pepe nero.

Il Risotto zucchine e stracchino è un primo piatto ideale per una cenetta in famiglia o tra amici: sono sicura che piacerà a tutti! Provatelo anche voi, mi raccomando, e poi fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto e se l’avete personalizzato in qualche modo.

Potrebbe interessarvi anche: RISOTTO FILANTE ALLA PIZZAIOLA, RISOTTO AGLI ASPARAGI