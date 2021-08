Romina Power choc, schiaffo a Loredana Lecciso: “Non mi arrendo, Albano è ancora innamorato di me”, Fan sotto choc

Albano Carrisi e Romina Power fanno ancora sognare i telespettatori italiani. Tutti sono convinti che il loro amore non è mai finito e a nulla servono le parole del cantante, attualmente interessato a salvaguardare il rapporto con la sua attuale compagna, Loredana Lecciso. Partiamo dall’inizio: i due si conoscono giovanissimi lavorando insieme per un musicarello, un genere di film molto in voga negli anni sessanta. Lei è figlia d’arte: americana, bella, sua padre è Tyrion Power, famosissimo attore e sex symbol di quel periodo. Lui è partito dalla Puglia per cercare il successo.

Semplice ragazzo di campagna ma con una voce incredibile, conquista sin dal primo momento la bella Romina Power. Tra i due nasce una storia d’amore che riempirà i giornali di gossip. Il pubblico ne è innamorato: non solo della loro presenza scenica, ma anche della loro vita privata. Albano e la sua fidanzata appaiono sempre al meglio: la coppia perfetta. Arriva il matrimonio, quindi i quattro figli avuti insieme: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. I due superano indenni gli anni ’70 e entrano senza problemi negli anni del consumismo, gli ’80, conservando sempre la loro immagine di coppia perfetta.

Le fotografie di famiglia li ritraggono insieme alla loro numerosa prole sempre felici e sorridenti. Poi, la tragedia. E’ nel 1993 che scompare in America la loro primogenita, Ylenia. Un caso che ancora oggi affascina gli amanti del mistero. La ragazza, infatti, non è mai stata ritrovata, e c’è chi pensa ancora che sia viva. Romina Power stessa non ha mai rinunciato a cercarla, correndo nella sua terra natia nella speranza di ritrovarla. Dall’altro lato, invece, un Albano sconfitto cercava il modo per accettare la perdita, convinto che la sua amata figlia fosse invece morta.

La splendida coppia non è riuscita a superare la tragedia insieme. Le divergenze di pensiero li hanno separati definitivamente. E’ stata Romina Power, secondo alcune dichiarazioni di Albano, a decidere di porre fine al matrimonio. Un fallimento per il cantante di Cellino San Marco, molto legato alla famiglia e ai tradizionali valori del Sud Italia. Il tempo è passato, e lui si è rifatto una vita con una bella e appariscente show girl, Loredana Lecciso. Con lei sta da 21 anni e con lei ha avuto altri due figli. Ma oggi il passato è tornato a bussare alla sua porta.

Romina Power è nuovamente in Italia e sembra pronta a riprendersi il suo amore. In più di un’intervista ha dichiarato che sarà sempre innamorata di Albano. Non solo, si è detta convinta che anche lui provi lo stesso. Parole le sue che hanno fatto sognare il pubblico italiano, convinto che tra i due scoppierà la scintilla. Intanto, sono tornati a calcare insieme i palcoscenici. Il cantante insiste nel confermare la sua relazione con la Lecciso: “Ha scelto la sua vita nel 1996” ha affermato in un’intervista. Ma sono in molti a non credere alle sue parole. Come andrà a finire questo triangolo amoroso?

