Rosalinda Cannavò spiazzata da un gesto di Dayane Mello: “Mi sono irrigidita”

Rosalinda Cannavò: “Quando mi ha baciata mi sono irrigidita”. Il chiarimento su Dayane Mello

Ha chiarito finalmente il suo rapporto con Dayane Mello Rosalinda Cannavò. Sul numero in uscita oggi del settimanale Chi l’ex gieffina ha ammesso di aver rivisto la modella durante uno shooting e ha dichiarato:

“C’è stato un momento in cui lei mi ha dato un bacio a stampo fortissimo, un po’ come succedeva nella casa del Grande Fratello Vip. Io mi sono irrigidita”.

Poi la fidanzata di Andrea Zenga ha proseguito sottolineando di volere molto bene a Dayane Mello, ribadendo: “Non c’è alcuna storia, soltanto una bella amicizia. Nient’altro… almeno da parte mia è così”. Rosalinda Cannavò ha messo i puntini sulle “i” spegnendo definitivamente ogni polemica.



Rosalinda Cannavò si sfoga: “Sono i danni che mi trascino, stavo per perdere la vita”

A chi continua a dubitare di lei e della sua sincerità, Rosalinda Cannavò ha risposto. “Questi sono i danni che mi trascino dietro dopo il caso legato all’agenzia Ares e ai miei vecchi e finti amori creati a tavolino”. L’attrice ha ammesso di aver sbagliato, sottolineando: “Stavo per perdere la vita, ma non posso cancellare il passato”. Rosalinda Cannavò ha ammesso di aver sbagliato sottolineando che lei e il fidanzato non stanno fingendo e sono due ragazzi genuini che fanno le cose di tutti i giovani della loro età e dietro il loro legame non c’è nessun secondo fine.

Rosalinda Cannavò su un possibile ritorno al GF Vip: la reazione spiazza

Il Grande Fratello Vip ha dato tanto a Rosalinda Cannavò che ha trovato l’amore accanto ad Andrea Zenga, che si è sfogato di recente. Ripetere l’esperienza nel reality però non sarebbe nei suoi piani. L’attrice ha infatti ammesso: “La magia del programma si ripete una volta sola. Tornare sarebbe rubare spazio alla magia”.

