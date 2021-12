sabrina-salerno,-dopo-il-durissimo-sfogo-del-marito-decide-di-dire-la-sua

È finita l’avventura di Sabrina Salerno all’interno del programma Ballando con le stelle, che si è concluso lo scorso sabato 18 dicembre 2021. Sabrina si è dimostrata una grande ballerina e soprattutto ha dimostrato di essere particolarmente incline verso questa disciplina. Non soltanto Sabrina si è divertita, ma si è anche tanto impegnata settimana dopo settimana ed il suo percorso è stato particolarmente apprezzato non soltanto dai giudici del programma, ma anche dai telespettatori.

Ballando con le stelle, Sabrina Salerno e Samuel Peron conquistano il terzo posto

Ha ballato al fianco di Samuel Peron che è uno dei maestri di ballo più importanti della tradizione e insieme hanno conquistato il terzo posto. In molti non sono stati però concordi con questo risultato perché speravano che per i due potesse esserci un posto più in alto nella classifica. Ad essere contrario al voto in questione è stato anche il marito di Sabrina Salerno ovvero Enrico Monti. Quest’ultimo ha voluto dire la sua e lo ha fatto attraverso i social network.

Il disappunto del marito della showgirl Enrico Monti

“Che brutta immagine della televisione e dell’Italia. Credo onestamente che Sabrina avrebbe meritato dì più, e lo credono veramente in molti, ma tutto questo fa parte del gioco, dell’orribile gioco dello show business, non abbiamo scoperto nulla di nuovo”. Questo nello specifico quanto aggiunto dall’imprenditore che in tutte queste settimane ha sostenuto la moglie ed ha tifato per lei. Ad ogni modo, a distanza di qualche giorno a parlare è stata la stessa Sabrina Salerno la quale ha voluto dire la sua e raccontare soprattutto questa grande avventura.

Le parole di Sabrina dopo la fine del programma

“Grazie dei messaggi, più di qualcuno è rimasto male per questo terzo posto. Io no e vi spiego perché”. Queste le prime parole di Sabrina, ex concorrente di Ballando. “Ho ricevuto così tanto in affetto, abbracci, amore , stima e condivisione, ho combattuto contro le mie paure , mi sono lasciata andare , ho lasciato scorrere le lacrime senza asciugarle , credetemi… Questa è stata un’esperienza pazzesca !!! Mi sento leggera come una piuma e forte come un leone”. Questo ancora quanto aggiunto dalla showgirl che ha voluto anche complimentarsi con Milly Carlucci per aver messo a punto un cast d’eccezione.“Ci sono momenti e persone indimenticabili… e in questi mesi sono stata davvero fortunata!”. Con queste parole Sabrina ha concluso il suo intervento.