Sapete come sgonfiare la pancia velocemente? | I 10 consigli naturali

Avere una pancia piatta e tonica è il sogno di molte donne, magari per sfoggiare un bel crop top, il costume in vista dell’estate o più semplicemente per ridurre il gonfiore addominale. Per raggiungere questo obiettivo ci sono diversi accorgimenti da mettere in pratica, esercizi o consigli sull’alimentazione. Ecco i semplici rimedi naturali

Molte donne sognano di sfoggiare una bella pancia piatta, magari in vista della prova costume o solo per propria soddisfazione personale. Ma quali sono gli sport da praticare, la dieta da seguire o i migliori consigli per realizzare tutto questo?

La pancia gonfia può essere determinata da accumulo di grassi, ma anche dallo stress, tutte cose che non fanno bene alla nostra digestione. Vediamo insieme cosa fare.

Pancia piatta subito: 10 consigli

I rimedi naturali

Questi sono utili, principalmente, per sgonfiare la pancia. Potete quindi usufruire di tisane al finocchio, al carciofo o alla malva che si possono facilmente trovare nella vostra erboristeria di fiducia o online.

Bere tanta acqua

Questo è fondamentale, perché l’acqua aumenta il volume gastrico e così la persona si sente già sazia e piena. Inoltre coi liquidi aiutiamo l’organismo a depurarsi. Forse saprete già che si dovrebbero bere 2 litri di acqua al giorno.

Massaggi rassodanti alla pancia

Si tratta di massaggi all’addome per favorire la micro circolazione e la digestione. Per effettuarli si può usare una crema di oli essenziali di finocchi o ippocastano facendo dei brevi movimenti circolari sulla pancia

Evitare cibi che gonfiano e i fritti

Limitate un po’ alcuni alimenti come fagiolini, cavolini di Bruxelles, peperoni. Poi ci sono anche i fritti che comportano una più lunga digestione. Se proprio volete indulgere usate olio extra vergine o di lino come condimento.

Fare attenzione alle bevande

No a caffè e bevande alcoliche, idem per quelle gassate come la coca cola. Se proprio avete sete scegliete un bel bicchiere d’acqua fresca, un tè o una tisana.

Fare sport

Gli sport migliori per buttar giù la pancia sono quelli aerobici. Via libera a: corsa, nuoto, bicicletta o aerobica. Dovreste praticarli con costanza, almeno tre volte la settimana per 40 minuti.

Limitate lo stress

Lo stress si manifesta in modi diversi sulle persone, alcune si gettano sul cibo per compensare i problemi della situazione che stanno vivendo. In alternativa potete magari passeggiare, dedicarvi a un passatempo, trovare ciò che vi distrae e vi impedisce di aprire il frigo.

Smettere di fumare

Forse non lo sapete, ma anche il fumo causa l’aumento del volume addominale.

LEGGI ANCHE—-> Gemma Galgani : il dramma di non aver avuto figli | La triste verità

LEGGI ANCHE—-> Rosa Di Grazia : rompe il silenzio dopo Amici | L’amaro sfogo

Mangiare tante fibre

Ogni giorno è necessaria la giusta dose di fibre. Sì a pane e pasta integrali, frutta con buccia, verdure crude e crusca.

Dormire bene la notte

Stando a una ricerca della Wake Forest University School of Medicine chi dorme in media meno di cinque ore assume più grasso addominale nel giro di 5 anni.

L’articolo Sapete come sgonfiare la pancia velocemente? | I 10 consigli naturali proviene da Political24.