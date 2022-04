serie-c-femminile,-la-basket-fasano-strapazza-la-mens-sana-mesagne-nella-final-four-promozione

Nella semifinale d’andata le biancazzurre di coach Monopoli si candidano per il salto di categoria

FASANO – Parte bene la Basket Fasano nella Final Four che decreterà la promozione in serie B imponendosi con autorità contro la Mens sana Mesagne (75-49), nella prima semifinale. Le ragazze di coach Monopoli mostrano già dalle prime battute di essere una corazzata costruita per vincere il campionato e rinforzatasi nelle scorse settimane con l’arrivo di un pezzo da novanta come la giocatrice Lacitignola. Il punteggio finale premia l’operato delle fasanesi e per certi versi non rende a pieno la forza di un gruppo che continua a puntare su un’ottima tenuta difensiva ed un’aggressività che porta le biancazzurre a concedere poche iniziative alle avversarie. A referto i punti delle locali sono state distribuiti a dimostrazione di un gioco corale che è alla base del gioco fasanese. Le ospiti si sono affidate all’ottima vena sotto canestro di Valente, ma nulla hanno potuto fare sulle accelerazioni di Siccardi e compagne che hanno mandato alle corde le mesagnesi, in particolare nel secondo parziale, arrivando a scavare il solco prima dell’intervallo lungo (42-27). L’accelerata decisiva nella ripresa, complice le perfette giocate della Gismondi, che approfittando di un passaggio a vuoto delle ospiti, troppo precipitose nel voler recuperare, hanno arrotondato alla fine del terzo parziale (64-40), chiudendo di fatto la disputa. Una grande solidità caratteriale e condizione fisica sono state alla base della vittoria schiacciante e sabato prossimo Magione e compagne potrebbe arrivare già la qualificazione in finalissima.

Nell’altra semifinale bene la Dinamo Taranto

Nell’altra semifinale si registra il colpo esterno della Dinamo Taranto che si è imposta sul rettangolo di gioco dell’Apulia logistics Pink Bari (52-57). Prossimo appuntamento, a campi invertiti, è per sabato prossimo al palazzetto dello sport di Mesagne alle ore 16:30, mentre l’altra semifinale si giocherà il 2 maggio al palazzetto Mazzola di Taranto alle ore 20:30. Se non dovesse bastare gara 2 per decretare le finaliste della Final Four si dovrà accedere all’eventuale gara tre in programma sabato 7 maggio.

Il tabellino della gara

Basket Fasano-Mens Sana Mesagne: 75-49

(18-16; 24-11; 22-13; 11-9)

Basket Fasano: Malerba, Spagnulo 2, Laera 13, Liuzzi 5, Tagliamento 10, Lacitignola 9, Mangione 10, Giorgio 2, Siccardi 10, Gismondi 12, Monopoli, Furone 2. All. Monopoli.

Mens Sana Mesagne: Leo 3, Marchese, De Marco, D’aprile 3, De Nitto 6, Carluccio 9, Maggiore 7, Bocina 2, Valente 19, Santoro. All. Rizzo.

Arbitri: Lastella e Narracci.

(Fotoservizio Mario Rosato)

