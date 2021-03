Stefania Orlando dopo Live Non è la d’Urso: “Bisogna sempre avere rispetto”

Live Non è la d’Urso, Stefania Orlando celebra la festa delle donne: “Bisogna avere rispetto ogni giorno”

Ieri sera Stefania Orlando è stata ospite da Barbara d’Urso a Live. E in quella occasione ha scoperto alcune dichiarazioni del suo ex marito Andrea Roncato che l’hanno particolarmente irritata. Ma per lei ci sono state anche graditissime sorprese. A poche ore di distanza dalla sua ospitata a Live Non è la d’Urso, Stefania Orlando è tornata a parlare sui social. E in questa circostanza l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha colto la palla al balzo per celebrare la feste delle donne. Cosa ha detto? La moglie di Simone Gianlorenzi, in uno stringato post su twitter, ha rivelato che le donne non bisogna rispettarle solo un giorno, ma tutto l’anno (commento disponibile dopo il secondo paragrafo):

“Viva le donne, che vanno rispettate, comprese e amate sempre…Non certo solo oggi…”

Ovviamente questo suo post è piaciuto tantissimo ai suoi tantissimi fan, i quali hanno messo in pochi minuti centinaia di like.

Stefania Orlando, il marito Simone Gianlorenzi svela: “Non ho parole”

In queste ultime ore anche il marito di Stefania Orlando ha rotto il silenzio su twitter per esprimere una sua opinione sulla puntata di ieri sera di Live non è la d’Urso. In quella circostanza Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi hanno vinto il sondaggio lanciato da Barbara d’Urso, dimostrando di essere molto amati dal pubblico a casa. Motivo per cui Simone Gianlorenzi, la cui moglie ha chiuso con l’ex, ha ringraziato tutti su twitter per l’enorme affetto ricevuto, non facendo mistero di essere davvero felice:

“Vi adoro. Non ho parole per il vostro amore così potente per noi….arriva forre e dritto al cuore. Che dire….#epropriolaorlando”

Stefania Orlando: nuova opinionista di Barbara d’Urso? L’ipotesi

In tanti adesso si stanno chiedendo quale sarà il futuro televisivo di Stefania Orlando dopo il Grande Fratello Vip. E molti sui social hanno già ipotizzato che la moglie di Simone Gianlorenzi diventerà ben presto una delle opinioniste fisse delle varie trasmissioni di Barbara d’Urso, in attesa di un programma tutto suo che potrebbe arrivare nella prossima stagione televisiva. Avranno avuto la giusta intuizione?

