Terremoto Mediaset, Addio a Paolo Bonolis, sostituito proprio da lui. “Zampino di Maria de Filippi”. Fan sotto choc

Nelle ultime ore gira una notizia brillante circa il futuro lavorativo di Stefano De Martino. Il ballerino, show man e conduttore è desiderato alla conduzione di molti programmi e anche da reti diverse. Dalla Rai a Mediaset, da Maria De Filippi a Paolo Bonolis. Proprio quest’ultimo, poche ore fa ha rilasciato un’intervista e ha parlato anche del bel De Martino. Scopriamo cosa ha detto.

Stefano De Martino, ormai, è lo show man più in voga degli ultimi anni. Dopo la decisione di abbandonare il suo ruolo di ballerino professionista ad Amici, la sua carriera è decollata tra conduzione, ospitate e giuria televisiva. Stefano ha avuto tantissime occasioni per dimostrare il suo talento poliedrico. Ha dominato la scena col suo programma Stasera Tutto è possibile su Rai 2, e ancora sulla Rai con Made in sud, per poi essere desiderato di nuovo da Maria De Filippi come giudice ad Amici nelle ultime due edizioni.

Grazie a tutto il talento che sta mostrando negli ultimi tempi, Stefano è sempre più ambito. E, proprio poche ore fa, è stato elogiato da uno dei più grandi personaggi televisivi, Paolo Bonolis. Quest’ultimo, un’intervista a SuperGuida Tv, ha raccontato molo della sua vita, dei suoi programmi ma, soprattutto, ha parlato di un suo ipotetico erede televisivo. Ovviamente, il più lontano possibile poiché , per ora, Bonolis non ha alcuna intenzione di lasciare il suo amatissimo lavoro.

Bonolis lo ha dichiarato senza mezzi termini. “Quando i miei figli diventeranno maggiorenni staccherò la spina. Non sono così “arrapato” da stare in video. L’ho fatto per tanti anni ma ad un certo punto bisogna dire basta per non diventare grotteschi. Questa la risposta alla domanda di quando avrebbe lasciato la tv. Ovviamente tutti sperano che ciò avvenga il più tardi possibile perché è impensabile non vedere più gli sketch divertenti e l’ironia di Laurenti-Bonolis, storica coppia della tv italiana.

A questo punto il giornalista ha chiesto se il conduttore avesse mai pensato ad un ipotetico erede per i suoi programmi e, la risposta di Paolo ha spiazzato tutti. Il marito della Bruganelli, avrebbe pensato proprio a lui, Stefano, marito di Belen Rodriguez. “Stefano De Martino è molto bravo. Ci sono dei bravissimi ragazzi. L’importante è dar loro il tempo di acquistare credibilità da parte del pubblico anche su prodotti differenti. Il cambiamento è necessario per il futuro della televisione.” Paolo non si è affatto risparmiato ad elogiare il bel ballerino col quale sembra avere molte affinità e che sicuramente resterà lusingato. E, chissà, se un giorno potesse davvero accettare un’eredità televisiva così importante. Siamo tutti sicuri che potrebbe essere un degno erede in quanto abbiamo potuto ampiamente osservare il tuo talento di show man.

