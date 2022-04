Nella quart’ultima giornata la capolista impegnata in esterno per confermare la leadership

FASANO – Rush finale del campionato con la capolista Bs soccer team Fasano che scenderà in campo al Comunale “Carmelo Mazzotta” di San Pancrazio Salentino per sfiderà l’omonima compagine locale: la Virtus , squadra che occupa la quarta posizione in classifica e che ha fatto del suo impianto casalingo un’autentica roccaforte.

Impegno ostico per i ragazzi del tecnico Gianclaudio Semeraro che cercheranno di imporre la propria legge su un campo tutt’ora imbattuto. Infatti i salentini non hanno mai segnato il passo, inanellando 8 vittorie, 24 punti, 32 gol fatti e 3 subiti.

Numeri che denotano quanto ardua sarà la battaglia per capitan Michele Valentini e compagni, i quali cercheranno a tutti i modi la vittoria prima delle due settimane di stop (17 aprile domenica di Pasqua, 24 aprile turno di riposo). Dati i presupposti, si preannuncia una bella partita sia da vedere che da giocare e soprattutto fondamentale in ottica di vittoria del campionato.

Fischio d’inizio fissato alle ore 16 al Comunale “Mazzotta” con la direzione di gara affidata a Roberto Battista di Taranto.

L’articolo Terza Categoria, la Bs Fasano alle prese con la trasferta contro la Virtus San Pancrazio proviene da GoFasano.