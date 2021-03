uomini-e-donne:-l’opinione-di-isa-sulla-puntata-del-9/03/21

Questa cosa che ormai anche gli Over fanno la scelta a centro studio con le sedie rosse e i petali di cartapesta non riesco ad accettarla, mi dispiace.

Sarà che sono abitudinaria, sarà che ho sempre visto il momento della scelta come quello in cui i due giovIni che si sono tanto desiderati possono finalmente trombare, ma a me vedere i nonny sulle sedie rosse, che tra l’altro ci arrivano dopo essersi frequentati off camera per mesi e dopo essere stati on camera (da letto) per altrettanti mesi, crea sempre un attimo di scompenso.

Anyway, vi dirò, oggi Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri mi sono pure sembrati tutto sommato carini, al forte interesse di lei ho sempre creduto già da quando ebbero quella trombostoria tra una rottura e l’altra con Ida Platano, e lui – per farsi andar giù la caterva di sfottò sulla sua ars amatoria che gli sono piovuti addosso proprio dopo le allusioni di Robbè – deve essere a sua volta coinvolto.

Quindi, insomma, che nell’esatto momento in cui hanno registrato ‘la scelta’ loro fossero presi io posso pure crederci, anzi ci credo. Il fatto è che ho delle vibes Idarde così potenti che se chiudo gli occhi io già me lo vedo, tra manco un mese, Riky a centro studio a fare pipponi infiniti sulle loro incomprensioni a noi incomprensibili. E mi vedo pure Robbè che, al contrario di Ida che stava muta e grondava lacrime, si alza e lo sfancula andandosi a limonare un tizio a caso in terza fila.

Cioè, Riccardo è oggettivamente pesante. Ma proprio pesante, pesante, pesante. Si segna le cose, te le rinfaccia all’infinito, è ‘na tassa. E quando l’altro giorno la Di Padua ha detto ‘io non lo so se a lungo andare ce la posso fare‘, ecco, io punto sul fatto che non ce la farà. Poi, oh, sarei felicissima di sbagliarmi in primis perché se la gente è felice e innamorata io sono felice per loro, in secundis perché ci libereremmo in una botta sola di entrambi che sono stati due grandi protagonisti però la DiPa ormai è lì da secoli e ha sotterrato pure la buonanima di ValeAutiero che è dipartita prima di lei, e Riky tvb, ma se nelle sfilate manco ti spogli più capisci che se io voglio trovare un senso, il senso non ce l’ha.

Per il resto:

– Samantha Crucio è ancora un riccio delle mutande. Quel sant’uomo di Roberto deve proprio avere tantissima voglia di andare in onda su Canale 5 perché in condizioni di vita normale da una che si accolla a ‘sti livelli, pretendendo attenzioni a interesse dopo mezza volta che vi vedete, fuggi lontanissimo e senza guardarti indietro.

– Giacomo Czerny at the moment mi sembra l’unico tronista decente ma probabilmente è facile spiccare quando da un lato hai uno convinto di essere Sean Connery (quando in realtà, se chiudi gli occhi, è Damiano Er Faina) e dall’altra parte c’ha quell’altra che ha la voce lagnosa che è quasi ai livelli di Jessica gne gne Antonini e l’atteggiamento mite e conciliante dei fan di Trump vestiti da procioni alla Casa Bianca.

– Il signor Coccolino voleva violare la sacra patonza della Galgani ma, FERSTRIECTIONSCIOC, Gemmona ha chiuso le serrande. A lasciarmi davvero scioccata, però, stavolta, non è tanto la Galgani che ha chiuso l’ingresso a palazzo, quanto piuttosto la scusa di Coccolino che, silurato malamente da SuperGems, se ne è uscito con “No, ma io volevo mettere alla prova la sua serietà, se fosse venuta con me la prima notte avrei capito che non è seria e non ci sarei uscito più“. A Coccolì…

