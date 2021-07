Avete mai visto Trey, il figlio maggiore di Will Smith? Resterete di stucco! Il loro rapporto non è sempre stato rose e fiori. Amatissimo attore, Will Smith ha raggiunto la fama mondiale quando ha recitato nella famosa serie televisiva Willy, il principe di Bel-Air, esattamente negli anni novanta. Ha preso parte anche a film di […]

L’articolo Vedere il figlio maggiore di Will Smith vi spiazzerà: il loro rapporto non è sempre stato rose e fiori è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.