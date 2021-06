Vittorio Brumotti spiega perché non sposa la fidanzata Annachiara

Quando si sposano Vittorio Brumotti e Annachiara Zoppas? Nel corso degli anni si è parlato spesso di nozze tra i due, con tanto di anello prezioso spuntato alla mano della bella ereditiera. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo il conduttore di Paperissima Sprint ha però posto un freno. Non c’è alcun matrimonio all’orizzonte.

Il motivo? L’età di Annachiara Zoppas. La modella e web influencer ha solo 29 anni ed è ancora presto per fare progetti nuziali. La coppia si accontenta della convivenza, che procede a gonfie vele da qualche anno. Queste le parole di Vittorio Brumotti sull’argomento “scottante” matrimonio e figli:

“Lei ha solo 29 anni e per il momento il nostro progetto è quello di viaggiare tanto, godendoci le bellezze del mondo. In futuro si vedrà, il destino farà il suo corso…”

La grossa differenza d’età – Vittorio Brumotti ha 41 anni – non sembra intaccare in alcun modo questo rapporto d’amore, iniziato per caso nel 2018. L’inviato di Striscia la notizia ha conosciuto la fidanzata Annachiara Zoppas durante la manifestazione Vinitaly, dove lei si trovava per rappresentare l’azienda di famiglia.

Un colpo di fulmine che ha poi portato a una relazione stabile e passionale che va avanti alla grande. La convivenza tra Vittorio Brumotti e Annachiara Zoppas procede a meraviglia, come puntualizzato dallo sportivo:

“Quando rientro a casa non parliamo mai né di bicicletta né dei miei servizi, ma stacco dal lavoro ed esistiamo solo noi due. I nostri argomenti spaziano dai viaggi che vorremmo organizzare alle modifiche che vorremmo fare al nostro giardino o alla nostra casa”

Annachiara Zoppas, chi è la fidanzata di Brumotti

Annachiara Zoppas è figlia di un ricco imprenditore delle acque minerali e di una modella cecoslovacca. Oltre a rappresentare l’azienda di famiglia, molto nota in Italia e nel resto del mondo, lavora anche come modella e influencer.

In passato Vittorio Brumotti ha spiegato che Annachiara è stata l’unica fidanzata che non ha provato a cambiarlo. Una chiara frecciatina alla sua ex più famosa: la soubrette Giorgia Palmas conosciuta, tra l’altro, durante le registrazioni di Paperissima Sprint.

L’ex Velina di Striscia la notizia e Vittorio Brumotti si sono amati per cinque anni: nessuno dei due ha mai voluto svelare i motivi che li hanno portati alla rottura definitiva nel 2017. Quel che è certo è che Vittorio e Giorgia non hanno mantenuto alcun rapporto.

Vittorio Brumotti è andato a convivere con Annachiara Zoppas un anno dopo il primo incontro e i due sono molto affiatati e complici.