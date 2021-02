Bomba di Dagospia: Alberto Matano Fatto fuori dalla Vita in diretta. Sostituito dal famoso giornalista Rai, Ecco chi è, Fan sotto choc

La vita in diretta: Francesco Giorgino prende il posto di Alberto Matano? Il giornalista di Dagospia Alberto Dandolo ha una sua rubrica sul magazine Oggi in cui lancia qualche interessante indiscrezione sui personaggi più in vista del jet set italiano. E in questa occasione ha riportato una succosa indiscrezione sul futuro televisivo di Alberto Matano a La vita in diretta. Di cosa si tratta? In base ai rumor raccolti dal noto giornalista, la posizione di quest’ultimo alla conduzione del programma pomeridiano di Rai1 potrebbe non essere poi così blindata.

Difatti Francesco Giorgino sembra abbia messo nel mirino la prossima edizione de La vita in diretta. L’uomo, a quanto pare, vorrebbe condurre il programma al posto di Alberto Matano: “Pare abbia messo nel mirino un titolo molto forte: La vita in diretta, ora condotta da Alberto Matano…” L’attuale direttore di Rai 1 ha già preso diverse volte il posto di Matano nella programmazione Rai per degli speciali di politica che però non hanno avuto lo stesso successo in termini di share.

Alberto Matano sostituito da Francesco Giorgino a La vita in diretta? Parla Alberto Dandolo

Alberto Dandolo, sempre nella sua rubrica di gossip pubblicata sull’ultimo numero del settimanale Oggi, dopo aver rivelato che Francesco Giorgino pare voglia condurre la prossima edizione de La vita in diretta al posto di Alberto Matano, ha anche svelato un’altra indiscrezione. Difatti Francesco Giorgino, dopo aver condotto degli speciali politici nel pomeriggio di Rai1, pare ci abbia preso gusto, tanto da volere un programma tutto suo nella medesima fascia oraria. Per tale ragione avrebbe messo gli occhi addosso a La vita in diretta di Alberto Matano: “Si sussurra che il noto mezzobusto sognerebbe un programma nel daytime di Rai per la prossima stagione televisiva…”

Francesco Giorgino e il suo futuro in Tv, Alberto Dandolo: “Ha rifiutato Unomattina”

Il noto giornalista di Oggi ha poi riportato che Francesco Giorgino sembra abbia ricevuto mesi fa dalla Rai la proposta di condurre quest’ultima edizione di Unomattina. Ma Giorgino avrebbe rifiutato perchè interessato ad altro (La vita in diretta?): “A settembre ha rifiutato la proposta di condurre Unomattina…” Insomma pare che la scelta sia chiara. Il direttore molto apprezzato dai vertici Rai avrebbe rifiutato il programma della mattina proprio in vista di una sostituzione con Matano.

Alberto Matano e la polemica con Lorella Cuccarini a ‘La vita in diretta’

Il posto a ‘La vita in diretta’ lo ha difeso coi denti Alberto Matano, che dopo la co-conduzione dello scorso anno con Lorella Cuccarini (finita malissimo) è tornato solo ‘al comando’ del programma. Su questa vicenda è stato detto di tutto, ma il giornalista ha sempre ribadito la sua completa buonafede nei confronti dell’ex collega, che al contrario lo ha definito un “maschilista” e “falso”. Insomma anche stavolta non crediamo che Matani lasci il posto senza lottare. Staremo a vedere. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Bomba di Dagospia: Alberto Matano Fatto fuori dalla Vita in diretta. Sostituito dal famoso giornalista Rai, Ecco chi è, Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.