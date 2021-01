bomba-in-rai:-torna-caterina-balivo-e-prende-proprio-il-suo-posto.-fan-in-delirio

Venerdì 29 gennaio esordirà Il cantante mascherato, nuovo programma Rai diretto da Milly Carducci e l’attenzione su giudici e concorrenti è molto alta. Attualmente siamo a conoscenza dell’identità di quattro volti noti del piccolo schermo chiamati a giudicare le misteriose maschere: Costantino Della Gherardesca, Patty Pravo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Media e telespettatori si domandano con insistenza chi occuperà la quinta sedia in studio, e adesso più di un indizio sembra portare a Caterina Balivo. Per averne la conferma, però, dovremo aspettare l’anteprima del programma.

La famosa conduttrice partenopea è attualmente libera da impegni. Il suo Vieni da me di Rai 1 ha avuto un notevole calo in fatto di share, ed è stato sostituito da Serena Bortone con Oggi è un altro giorno. Caterina Balivo non si da per vinta e sembra pronta a tornare in scena. Un punto di partenza potrebbe essere proprio Il cantante mascherato, che sarà in competizione con il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Non sarebbe la prima volta che una trasmissione Rai batte i Vipponi con gli ascolti, ricordiamo infatti il grande successo avuto da Antonella Clerici con The Voice Senior.

Ritornando alla giuria de Il cantante mascherato, in un primo momento i rumors hanno ipotizzato che il quinto e tanto atteso giurato si presentasse anche lui con una maschera, così come i concorrenti in gioco. Sembra che questa idea non abbia convinto la produzione che, invece, avrebbe deciso di inserire un’altra donna all’interno della trasmissione di Milly Carducci. La conferma verrà data nel corso dello Speciale in onda dalle 15:00 alle 16:00 su Rai 1 durante il quale l’amata presentatrice reduce del successo di Ballando con le Stelle svelerà il nome tanto atteso. Insomma al posto di Mariotto potrebbe esserci proprio la Balivo.

Non solo la novità di Caterina Balivo, Milly ci darà anche altri indizi per cercare di capire chi si nasconde dietro le maschere in gioco. Quello che attualmente sappiamo con certezza è che Guillermo Mariotto non avrà un posto ne Il cantante mascherato, ma nonostante i pettegolezzi che ipotizzavano un litigio con la Carducci, il famoso stilista ha voluto sottolineare che la decisione è stata presa di comune accordo: “Io non ho litigato con Milly Carlucci, la non conferma a Il Cantante Mascherato è stata una scelta fatta in accordo con lei. Abbiamo da poco terminato Ballando con le Stelle e non mi piace la sovraesposizione da video”, ha affermato:

“Quindi mi prendo una pausa. Sento la necessità di ricaricare le batterie. In tempi di Covid è molto faticoso e impegnativo fare televisione. E, nel caso de II Cantante Mascherato, pure poco remunerativo”. Al suo posto è subentrato Costantino Della Gherardesca, tanto criticato da Mariotto nel corso di Ballando con le Stelle, dove ha partecipato in qualità di ballerino regalandoci performances originali e significative. Una novità per la trasmissione di Rai 1 sarà l’approdo in studio di un pool investigativo che aiuterà il pubblico a capire l’identità dei cantanti mascherati. Intanto speriamo di rivedere presto la Balivo in Rai.

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.