Bomba Uomini e Donne, la scelta inaspettata e il clamoroso No. Fan sotto choc, La tronista è una furia. Cos’è successo

Uomini e Donne puntata di oggi, Luca Salatino deluso da Roberta: il gesto inaspettato. Partirà puntando i riflettori sul trono classico la settimana a Uomini e Donne. Dopo aver chiuso il venerdì con un confronto accesso tra Ida Platano e Diego Tavani, che sembrerebbero aver chiuso definitivamente la loro frequentazione, oggi Maria De Filippi tornerà a parlare di tronisti e corteggiatori.

Mentre Matteo Ranieri sembrerà ancora in alto mare con le sue conoscenze, e non sarà ancora preso da nessuna delle sue corteggiatrici, Andrea Nicole e Roberta Ilaria Giusti si avvicineranno sempre di più alla scelta. Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano però che per la tronista romana ci sarà un brutto contraccolpo: Luca Salatino infatti non si presenterà in esterna.

Uomini e Donne, puntata 29 novembre: Luca salta l’esterna con Roberta, lei reagisce

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che Roberta Ilaria Giusti sarà profondamente amareggiata per l’assenza di Luca in esterna che leggerà come un rifiuto da parte del ragazzo e tra i due ci sarà un acceso confronto in studio. Il corteggiatore sottolineerà di non essersela sentita di vedere la ragazza, dopo che nell’ultima puntata ha assistito al bacio con Samuele. In studio Roberta sottolineerà che questo suo atteggiamento la porta ad avvicinarsi ancora di più al rivale. Insomma per Roberta il rifiuto dell’esterna a poco dalla finale equivale ad un No.

Andrea Nicole avverte Roberta Giusti: “Deve fare attenzione”

Uomini e Donne è di consueto un format in cui si scova l’amore, ma all’interno degli studi del programma spesso nascono anche solide e durature amicizie, come sta avvenendo nel caso delle due tronista Andrea Nicole Conte e Roberta Giusti. Intervistata a Uomini e Donne Magazine, Andrea Nicole ha voluto dare un consiglio d’amica vera alla collega di trono: “Roberta sa comprenderlo da sola, ma in generale credo debba fare attenzione a non mettersi mai in secondo piano rispetto a chi ha davanti, anche a costo di doversi scontrare con i malumori di uno dei due ragazzi”

Andrea Nicole e l’affetto per Roberta Giusti: “E’ fondamentale”

Come detto poc’anzi, a Uomini e Donne sia Andrea Nicole che Roberta Giusti hanno trovato l’amicizia prima ancora dell’amore, e proprio Andrea Nicole ha raccontato tutto l’affetto per la compagnia di viaggio definendola come un punto fermo e soprattutto come una personalità che la sta aiutando molto nel portare avanti il suo percorso: “La sua presenza in questo percorso per me è fondamentale: è un punto fermo su cui so di poter contare e la persona verso cui volgo lo sguardo in cerca di appoggio”.

Uomini e Donne, Andrea Nicole fa un augurio a Roberta Giusti: “Vorrei vederti accanto a una persona che ti vuole”

Andrea Nicole è molto legata a Roberta Giusti, e a Uomini e Donne Magazine le due hanno sostenuto una intervista ‘di coppia’ durante la quale proprio la ventinovenne ha voluto fare un augurio molto dolce all’amica riguardante proprio il fine per cui sono in trasmissione, cioè l’amore: “Vorrei vederti accanto a una persona che ti vuole davvero, che ti dia sicurezze e su cui saprai di poter contare sia nei momenti belli che in quelli meno piacevoli.”

