Caos a Mediaset, Bonolis abbandona, lo sfogo furioso contro Piersilvio Berlusconi. Mediaset risponde così

Un episodio molto spiacevole è accaduto nella puntata andata in onda ieri sera di Avanti un altro, episodio che ha costretto lo stesso presentatore, Paolo Bonolis, a dissociarsi dallo show e dalla Mediaset. Il gioco di Canale 5 vede come protagonisti i concorrenti che, in fila indiana, vengono chiamati a rispondere a varie domande di cultura generale ed in caso di risposta sbagliata, si succedono uno dopo l’altro. Ricordiamo benissimo la questione delle puntate registrate e mai mandate in onda. E’ accaduto nel 2019, quando i vertici della rete hanno deciso di cambiare drasticamente il palinsesto a causa della pandemia di Covid-19.

Quelle puntate di Avanti un altro non sono mai più andate in onda, e solo oggi nel 2022 è stato possibile ripescarle. Come dimostra l’episodio di ieri sera. Nel 2019 il mondo sembrava ancora un’oasi felice: non avevamo ben compreso quali sarebbero state le conseguenze nefaste della pandemia, e di certo non potevamo immaginare che scoppiasse una guerra nel cuore dell’Europa. Paolo Bonolis, ironico come sempre, aveva chiamato un ragazzo ucraino per una gag sulla canzone tormentone del suo show: “Come dite in Ucraina ricordati che devi morire?” Gli ha chiesto, ridendo sotto i baffi.

Una frase che è andata in onda ieri sera e che, oggi come oggi, è totalmente fuori luogo. Gli ucraini stanno combattendo questa guerra da soli, stanno resistendo con le unghie e con i denti per tenere testa all’enorme esercito russo e forse salvando in questo modo tutti noi. Ma sono moltissimi, troppo, i civili che stanno perdendo la vita. Insomma, va bene mandare in onda vecchie puntate, ma bisognerebbe almeno controllarle prima di lanciarle. Così, lo stesso Paolo Bonolis si è reso conto della gaffe fatta dalla Mediaset, e ha voluto scusarsi con il suo pubblico tramite i canali social della moglie, Sonia Bruganelli.

"La puntata di Avanti un altro di questa sera è stata registrata due anni fa, come vedete dall'assenza di misure di sicurezza. Paolo Bonolis si dissocia comunque da ciò che è stato lasciato andare in onda e che ha disturbato tutti quanti, noi compresi". Del resto, il pubblico guardando la puntata non poteva immaginare che fosse stata registrata, e deve essere rimasto di stucco guardando la mancanza di tatto del presentatore. Lo conosciamo come irriverente e sarcastico, menefreghista riguardo le regole del politically correct che tanto vanno di moda in questo periodo. Ma non lo immaginiamo insensibile anche davanti a una guerra. LEGGI ANCHE—> Bufera Mediaset, Berlusconi fa fuori la famosa presentatrice dopo 30 anni di servizio. Lei distrutta: "Ecco cosa mi ha fatto" Ben presto sono arrivate anche le scuse della rete di Pier Silvio Berlusconi: "Mediaset si scusa con i telespettatori e con Paolo Bonolis per un brutto errore avvenuto stasera nel programma di Canale 5 Avanti un altro. A causa della messa in onda di una puntata registrata più di due anni fa è stata trasmessa una frase rivolta a un concorrente ucraino che voleva essere scherzosa ma che ascoltata in queste ore, in un clima totalmente diverso, è apparsa imbarazzante e fuori luogo. Mediaset si scusa: abbiamo sbagliato e ne siamo mortificati. Errori del genere non devono avvenire".

