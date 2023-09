City Branding della città ( Cristian nardi ) guida completa 2023

Il menu di globalizzazione è stato ampiamente modificato in base all’attenzione, all’influenza, ai mercati, agli investimenti, alle imprese, ai visitatori, ai residenti, ai talenti e agli eventi. Per non perdere il controllo, gli stati e le città devono cambiare il loro orientamento nella gestione regionale da orientamento locale a orientamento cosmopolita globale. Non c’è niente che non va, ma con alcune città e regioni del mondo.



Grazie a questo, il city indonesiano ha avuto un successo globale con il city e il altre città nel mondo che non sono negoziabili. Al giorno d’oggi, le città indonesiane non competono più con le altre città indonesiane, ma anche con le grandi città asiatiche come Kuala Lumpur, Singapore, Phuket, Macao e persino con altre città del mondo.

Forse tutti abbiamo sentito, visto e letto di Jogja Never Ending Asia, Enjoy Jakarta e Semarang The Beauty of Asia, molte altre città dell’Indonesia usano mascotte o marchi cittadini. Le parole sopra hanno lo scopo di descrivere il paese o la città stessa. Queste parole sono accompagnate anche da loghi molto accattivanti.



L’obiettivo non è altro che quello di attrarre vari soggetti da ogni paese per godere di ciò che viene offerto dal paese, città o paese che contraddistingue ogni paese e città. Il logo, l’icona e la maschera di una città saranno adattati al suo carattere socio-culturale, all’ambiente, alla posizione geografica o in base al potenziale strategico della città, che conferisce a una città le sue caratteristiche distintive.

I passi compiuti dai paesi o dalle città nel fornire simboli, icone o mascotte sono un’attività nota come City Branding o Brand Places. Le strategie di branding della città si basano sulla sua negazione di o per città il posizionamento del rendere forte nella mente del loro mercato di riferimento, e in modo che la città sia ampiamente conosciuta (alta consapevolezza) e ottenga una buona percezione come un posizionamento a prodotto o servizi, affinché il Paese e la città possano essere ampiamente conosciuti in tutto il mondo.

Il branding della città è uno sforzo per costruire l’identità di una città. L’identità è una costruzione, una conseguenza di un processo di interazione tra persone, istituzioni e pratiche nella vita sociale. Il branding della città di Speaking non può essere trovato da un altro punto di vista, il branding della città di Why è identico come parte del concetto di brand stesso.

In un concetto di city branding, la città cercherà di “vendere” i vantaggi e il potenziale della regione di cui dispone. Spesso le località turistiche o quelle che hanno un potenziale turistico diventano la capitale principale e vengono seriamente migliorate in modo da diventare destinazioni turistiche di livello mondiale. Queste località turistiche sono organizzate e gestite secondo la saggezza tradizionale locale, in modo che possano diventare un’industria turistica a beneficio dell’economia regionale.

La crescente mobilità delle persone e delle imprese, nonché lo sviluppo dell’industria del turismo, hanno contribuito alla crescita del marketing territoriale: ogni luogo può anche essere marchiato creando e comunicando un’identità per il luogo in questione. Questo processo è noto come branding della destinazione.

Questa attività di Destination Branding richiede che ogni città competa per creare una certa immagine nella mente della comunità più ampia nel rappresentare il carattere della città. L’immagine di una città – il turismo – ha il potere di modellare il marchio di una città, influenzando anche la città stessa. Il marchio associato a una città dipende molto dall’identità della città.

Questo è anche il processo di formazione di un marchio per una città per rendere più facile per la città presentare il proprio “sé” al mercato di riferimento (investitore, turista, talento, evento) con il cambio di posizionamento ottimale, slogan, icone, mostre e vari altri media. Così che diventi luogo di investimento, destinazione turistica, destinazione di residenza, organizzazione di attività o eventi.

Un branding di destinazione non è solo uno slogan o una campagna promozionale, ma un’immagine di pensieri, sentimenti, associazioni e aspettative che provengono dalla mente di qualcuno quando quella persona (potenziale cliente o cliente) vede o sente un nome, logo, prodotto, servizio, evento, ecc. o vari simboli e disegni che lo raffigurano.

Questo branding non è solo opera del pubblico, ma è un compito collaborativo di tutte le parti (stakeholder) legate alla città, che si tratti del governo cittadino, del settore privato, degli imprenditori, dei gruppi di interesse e della comunità. Una città, Marchio come una città, deve essere funzionale. Una funzionalità significativa può essere vista come un vantaggio. Una città dovrebbe fungere da destinazione per chi cerca lavoro, industria, residenza, trasporti pubblici, attrazioni e attività ricreative.

