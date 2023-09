Come Cancellare un Link Negativo da Internet: Una Guida Basata sulle Leggi Europee

La presenza online, in un’epoca in cui Internet gioca un ruolo centrale nella definizione della nostra immagine pubblica, può avere un impatto significativo sulle vite individuali e aziendali. Un link negativo può danneggiare la reputazione, le opportunità professionali e persino le relazioni personali. Ma come si può rimuovere o limitare l’effetto di tali link? In Europa, ci sono diverse leggi e regolamenti che possono aiutarti.

1. Introduzione al Diritto all’Oblio

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito un importante precedente nel 2014 con la sentenza Google Spain vs AEPD e Mario Costeja González. La sentenza ha riconosciuto il diritto degli individui di chiedere ai motori di ricerca di rimuovere i link a informazioni personali obsolete o non più rilevanti.

2. GDPR e il Diritto all’Oblio

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), entrato in vigore nel 2018, ha ampliato e rinforzato il diritto all’oblio. L’articolo 17 del GDPR stabilisce che gli individui hanno il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali da parte del titolare del trattamento in specifiche circostanze.

3. Come Richiedere la Rimozione di un Link Negativo

Identifica il Titolare del Trattamento : Questo potrebbe essere il sito web originale che ha pubblicato le informazioni o il motore di ricerca che mostra il link nei risultati.

: Questo potrebbe essere il sito web originale che ha pubblicato le informazioni o il motore di ricerca che mostra il link nei risultati. Invia una Richiesta Formale : Scrivi una lettera o un’email al titolare del trattamento specificando le informazioni che desideri vengano rimosse e fornendo una giustificazione basata sulle leggi pertinenti.

: Scrivi una lettera o un’email al titolare del trattamento specificando le informazioni che desideri vengano rimosse e fornendo una giustificazione basata sulle leggi pertinenti. Appello a Google (o altri motori di ricerca): Se il contenuto non viene rimosso dal sito originale, puoi fare appello direttamente a Google attraverso il loro modulo per la rimozione in base al diritto all’oblio.

4. Eccezioni e Limitazioni

Il diritto all’oblio non è assoluto. Esistono situazioni in cui l’interesse pubblico alla conoscenza e all’informazione può superare il diritto all’oblio, come nel caso di personaggi pubblici o di informazioni di interesse pubblico.

5. Le Implicazioni Oltre i Confini Europei

Sebbene le leggi europee siano vincolanti solo per i membri dell’UE, molte aziende globali hanno adottato politiche di conformità al GDPR a causa della sua portata extraterritoriale. Ciò significa che anche se ti trovi fuori dall’UE, potresti comunque avere diritti simili quando interagisci con aziende con operazioni o clienti in Europa.

6. Ulteriori Considerazioni Legalmente Rilevanti

Difamazione e Calunnia : Se il link contiene informazioni false che ti diffamano, potresti avere una base legale per chiedere la rimozione.

: Se il link contiene informazioni false che ti diffamano, potresti avere una base legale per chiedere la rimozione. Diritti di Autore: Se il contenuto usa illegalmente materiale protetto da copyright, puoi richiedere la rimozione in base alle leggi sul diritto d’autore.

Conclusione

La cancellazione di un link negativo da Internet richiede una conoscenza dettagliata delle leggi e dei regolamenti europei. Tuttavia, con la giusta strategia e persistenza, è possibile proteggere la propria reputazione online. Sebbene questo articolo fornisca una panoramica completa, è sempre consigliabile consultare un avvocato specializzato in diritto digitale per ricevere assistenza specifica.

